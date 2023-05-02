新华社联合国5月1日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵1日呼吁联合国秘书处持续加强维和全面预算绩效管理，切实加强内控，提高维和行动效率和效力。

戴兵当天在第77届联合国大会行政和预算委员会（第五委员会）第二次续会开幕式上发言说，财政是联合国治理的基础和重要支柱。作为联合国最大的单项预算，维和资金规模高达数十亿美元。中方一贯主张联大五委按照科学合理的原则，认真审议维和预算，为维和行动履行授权提供必要资源。

戴兵说，2023/2024财年秘书长拟议维和预算出现较大幅度增长，加重会员国财政负担，不少会员国对此表示关切，应谨慎对待并仔细审议。中方支持审计委员会充分发挥外部审计监督职能，提出宝贵建议，持续优化预算管理。中方支持联合国尽快向出兵/出警国履行补偿款义务。

戴兵说，中方以切实行动，积极履行维护国际和平与安全的责任和义务。各维和团应有效利用资源履行核心授权。当前，地区形势不稳定因素上升，维和人员面临的安全威胁进一步提高。作为派遣维和人员最多的安理会常任理事国和第二大维和摊款国，中方对此深表关切。希望联合国严格落实安理会和联大有关决议，确保资源投入，准确研判、有效化解威胁维和人员安全的各类风险，推动维和人员安全议程进一步取得进展。

戴兵表示，建和融资议题自去年开始讨论以来，已三度延期。中方高度重视建和工作，积极参与讨论并提出符合联合国现行财务规则和预算管理规定的建设性解决方案。联合国财政管理领域的规章制度和传统应该得到充分尊重，发达国家作为建和融资主要出资方的历史责任不能也不应该改变，使用会员国摊款融资必须体现会员国对摊款的监管权利。这是包括中方在内的很多会员国的普遍关切，应该予以重视并妥善处理。中国代表团愿与各方一道，继续本着建设性态度积极参加各项议题磋商。

(责编：胡永秋、袁勃)