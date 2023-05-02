新华社纽约5月1日电（记者刘亚南）美国第一共和银行1日被加利福尼亚州金融保护和创新局关闭，由银行业监管机构美国联邦储蓄保险公司接管。当日，美国联邦储蓄保险公司与摩根大通签订相关协议，由后者收购第一共和银行的所有存款和绝大部分资产。

据联邦储蓄保险公司声明，第一共和银行在美国8个州的84家办公室1日作为摩根大通的分支机构正常营业，所有第一共和银行的存款人将成为摩根大通的存款人，并可获取所有存款。

摩根大通发布的公告说，其收购的第一共和银行资产包括大约1730亿美元的贷款和大约300亿美元的债券，同时获得第一共和银行约920亿美元的存款，包括多家大型银行在近期提供的300亿美元存款。摩根大通没有收购第一共和银行的企业债和优先股。

数据显示，截至4月13日，第一共和银行拥有大约2291亿美元资产和1039亿美元存款。联邦储蓄保险公司最新估计，第一共和银行被接管将会使其运营的存款保险基金遭受约130亿美元的损失。

摩根大通银行等多家银行曾在3月份为第一共和银行提供300亿美元存款作为流动性支持，但第一共和银行危机近日继续发酵并导致其股价暴跌，最终成为今年以来第三家被美国联邦储蓄保险公司接管的区域性银行。

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