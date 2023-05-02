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联合国派副秘书长赴苏丹推进人道救援工作

2023年05月02日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国4月30日电  （记者毛磊）联合国方面4月30日说，联合国负责人道主义事务的副秘书长、紧急救援协调员马丁·格里菲思正赶往苏丹，目的是推进苏丹的人道救援工作。

　　联合国秘书长发言人迪雅里克在一份声明中说，鉴于苏丹人道危机急剧恶化，联合国秘书长古特雷斯已指派格里菲思即刻赶往苏丹。当前人道危机恶化的规模和速度对苏丹来说是空前的，将给苏丹以及地区更大范围内民众造成的现实和长远影响，让联合国方面“极为担忧”。

　　发言人说，联合国方面再次敦促苏丹冲突各方保护平民以及民用基础设施，允许平民从交战地区安全撤离，避免危害人道主义工作人员、医务人员以及相关设施等，并为人道救援行动提供便利。

　　格里菲思当天在启程前发表声明说，苏丹武装冲突发生两周来，当地人道主义形势已到了将要崩溃的地步，此行将着眼于寻找办法，更好为当地数百万民众提供急需的人道救援。他同时指出，化解危机显然需要苏丹冲突各方实现停火。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月02日 03 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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