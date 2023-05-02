华强森

麦肯锡全球研究院对30条价值链、约6000种产品的调查研究显示，经济全球化的趋势并未逆转，而是在不断进化，中国始终是全球互联互通的关键驱动力量

过去数十年来，全球互联互通日益加深。如今，所有国家都受惠于同其他国家的紧密联系，任何国家都做不到独善其身。近年来有人提出疑问：世界是否正在进入一个“去全球化”时代？麦肯锡全球研究院对30条价值链、约6000种产品的调查研究显示，经济全球化的趋势并未逆转，而是在不断进化，中国始终是全球互联互通的关键驱动力量。

自2001年加入世界贸易组织以来，中国在国际贸易体系中的地位不断提升。自2009年起，中国已连续多年稳居全球货物贸易第一大出口国地位。在我们研究选取的全球18条主要产成品价值链中，中国在其中15条价值链的出口增加值中占据最高份额。在电子、纺织、基础金属和化学品这4条价值链中，中国在全球跨境贸易增加值中所占份额超过25%。

尽管近年来个别国家出现了一些“去全球化”的声音，但各国相互联系、相互依存度空前加深依然是这个时代的基本现实。中国在出口和进口两端的情况就充分说明了这一点。中国是全球最大的货物出口国，世界多数经济体所需的大量产品都需要从中国进口，涵盖原材料、重要中间产品和最终产品等。在电子、纺织等诸多行业，中国都是主要供应国。中国也是全球十分重要的进口国。中国是世界最大的农产品进口国、能源进口国，也是运输设备和制药产品等高附加值产品的净进口国。在某些行业，即便中国是净出口国，也会从其他国家和地区购买所需技术。

在大部分情况下，产业集中度高往往是经济发展的结果，主要是企业为了追求规模化或专业化，以提升效率。近年来，受多重因素影响，一些企业可能更重视在效率与韧性之间寻求平衡，全球价值链出现了一些新变化。然而，这并不意味着各国相互依存度将下降。中美两国间的纺织品贸易就很能说明问题。近年来，美国将部分纺织品进口份额从中国转移到东南亚。与此同时，东南亚国家对中国生产的相关原材料和中间产品的依赖越来越高。因此，从增加值的角度来看，中国对美国的纺织品出口份额不仅没有下降，反而略有增加。

当前，全球深度互联也表现为无形资产跨境流动日益突出。过去10年，与知识和技能相关的流动越来越多，数据、服务、知识产权和留学生成为增长最快的类别。根据我们的研究，2010年至2019年，跨境数据流动以每年45%的惊人速度增长。同期，服务、知识产权和留学生流动每年增速也能达到5%至6%，约为货物贸易增速的两倍。中国的情况也反映了这一趋势。2022年，中国服务进出口总额达到59801.9亿元人民币，同比增长12.9%，保持较快增长。不过，中国目前在全球服务贸易中所占比重远小于其在全球货物贸易中所占比重，仍具有很大的增长潜力。

经济全球化并未衰退，而是在进化，所有经济体都面临着共同的挑战——既要充分理解正在发生的变化，也要在加强经济韧性的同时寻找经济全球化的新机遇。展望未来，中国依然提供巨大的发展机遇。对跨国企业来说，关键是要根据新的业务发展形势和特点，保持战略定力，灵活调整策略。

（作者为麦肯锡全球研究院联席院长）

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)