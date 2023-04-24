新华社莫斯科4月24日电 专访：中国航天事业的成功对世界科技发展具有重要意义——访俄罗斯航天历史学家热列兹尼亚科夫

新华社记者安晓萌

俄罗斯航天历史学家、齐奥尔科夫斯基航天研究院院士亚历山大·热列兹尼亚科夫日前接受新华社记者专访时说，近年来，中国航空航天业发展迅速、成绩斐然。中国航天事业的成功对世界科技发展具有重要意义。

热列兹尼亚科夫说，中国近来在太空探索方面的成就令人印象深刻：中国航天员乘组相继乘坐载人飞船登陆空间站；开展月球和火星探测；成功发射包括导航卫星、通信卫星和气象卫星等在内的多种用途卫星等。未来5到10年，中国科学家和工程师将开展更多项目。

这位出版数十本相关书籍的航天历史学家说，中国在航空航天领域的发展速度惊人，已经迈出自信步伐，在航天诸多领域的发展居世界领先地位，成为航天大国。

他说，中国支持在大型复杂航天项目上开展国际合作，与包括俄罗斯在内的全球多个国家在太空领域的合作越来越密切。他认为，中俄太空合作可以成为更广泛国际合作的基础。中国是一个非常有吸引力的合作伙伴，一些无法实施自己太空计划的国家期待在平等的基础上参与太空探索。

热列兹尼亚科夫还肯定了中国为建立自然灾害和极端天气条件预警全球系统所做的努力。他说，目前，各国在监测自然灾害和消除后果方面需要更多合作并建立全球体系。

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