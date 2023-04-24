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埃尔多安建议苏丹对立双方到土耳其进行直接会谈

2023年04月24日17:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据苏丹媒体报道，为解决苏丹危机，土耳其总统埃尔多安建议苏丹对立双方到安卡拉进行直接会谈。

苏丹《苏丹论坛报》报道说，4月15日苏丹局势突变后，非洲联盟和阿拉伯联盟一直积极进行斡旋，目前交战不再激烈，但首都喀土穆仍有零星战斗，战火还没有熄灭。为尽快实现停火，4月23日，土耳其总统埃尔多安提出希望苏丹对立双方到安卡拉进行直接会谈。

《苏丹论坛报》称，苏丹一位高级外交官23日透露，在过去两天，土耳其总统埃尔多安分别与苏丹主权委员会主席、武装部队总司令布尔汉和苏丹快速支援部队领导人达加洛进行了电话联系，表示土耳其愿意作为中间人进行调解，希望布尔汉和达加洛到安卡拉、在土耳其政府主持下进行直接会谈，以达成停火协议。埃尔多安还强调，土耳其为达加洛提供包括安全在内的所有保障。

报道表示，这位高级外交官没有透露布尔汉和达加洛对土耳其总统建议的具体态度，但有一点可以肯定，在快速支援部队没有完全撤出首都喀土穆以前，布尔汉不会与达加洛进行直接会谈。（安国章）

(责编：崔越、刘慧)

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