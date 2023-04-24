人民网巴黎4月21日电 （记者尚凯元、刘玲玲）当地时间4月21日，第六届中国国际进口博览会推介会在法国巴黎成功举办。推介会上，法国多家重点行业协会和知名企业与中国国际进口博览局签约参展。

中国商务部部长王文涛出席推介会活动并致辞。王文涛指出，近年来在两国元首战略引领下，中法经贸关系实现稳定健康发展。法国政府和企业一直都是进博会的常客，积极通过进博会平台开拓中国市场，扩大对华合作。法国已应邀担任2024年第七届进博会主宾国。欢迎法国企业积极参与进博会，把更多优质特色产品、技术和服务推向中国和全球市场，共享中国发展机遇，共添全球发展动能。

中国驻法国大使卢沙野指出，今年以来，中法两国各层级各领域交流全面重启，双方各界人士都有“只争朝夕”的紧迫感。借着这股东风，进博会来到法国。近年来，随着中国中等收入群体不断扩大，消费需求不断提质，中国市场呈现出蓬勃活力，吸引越来越多的法国商品“走进中国”。进博会就是法国商品“走进中国”的门户。

法国商务投资署法国馆运营总监阿德里安表示，中国是法国至关重要的合作伙伴，两国经济高度互补，特别是在食品及农产品等方面贸易潜力巨大。法国商务投资署作为进博会组展机构，连续五年组织中小企业参展，成效颇丰，将继续参展第六届进博会。

法国猪业联盟会长梅尔特表示，法国猪业联盟高度重视中国市场。本月马克龙总统访华期间，又有15家猪肉企业获得向中国出口产品的许可，这将有助于促进两国间贸易增长。法国猪业联盟连续五年参加进博会，期待将更多优质产品引入中国市场。

欧莱雅集团副首席执行官芭芭拉·拉维诺斯表示，进博会释放了中国市场的无限机遇，架起一座连接全球品质好物和人民美好生活愿景的桥梁。欧莱雅在进博会舞台首发首展了近20个新品牌和数百个新产品，亲眼见证了大量展品变商品，商品变爆品的成功故事。期待与新老朋友在第六届进博会相聚，共享美好未来。

路威酩轩秘书长马克-安东尼·加麦表示，中国市场对于路威酩轩集团有着巨大吸引力。进博会是中国重要的对外窗口，路威酩轩集团已签约参展第六届进博会，期待通过进博会平台展示更精良的工艺和更独到的创意。

本次推介会有法国贸易投资促进机构、行业协会、中法企业代表及中法媒体共300余人参加。中国进口博览局工作人员面向与会来宾详细介绍了进博会的成效和各板块特点。当天，法国商务投资署、法国猪业联盟、法国农业食品委员会、路威酩轩集团、欧莱雅集团、达能集团、保乐力加、高美艾博展览集团、乐斯福、赛威瑞实验室有限公司、忆思国际渔业公司、尹奈尔德集团、必仙格公司与中国国际进口博览局共同签约。

法国是进博会的重要参展方。每届进博会，法国参展企业数量、参展面积、意向成交额等展览指标在全球各国中都位居前列。

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