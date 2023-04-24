新华社纽约4月23日电（记者刘亚南）美国大型家居用品零售商万能卫浴寝具公司23日发布公告说，该公司已经根据破产法第11章在美国新泽西地区破产法院申请破产保护。

公告说，公司将有序退出经营，同时寻求出售部分或全部资产。如果成功出售资产，将可避免关闭门店。公司已获得约2.4亿美元债务人持有资产融资，经法院批准后可用这些资金为破产保护期间的经营提供必要流动性支持。目前公司旗下360家同名连锁门店、120家育婴连锁门店和网站将继续运营。

财务数据显示，截至2022年11月26日，万能卫浴寝具公司总资产和总负债规模分别为44.01亿美元和52亿美元，出现严重的资不抵债。

总部位于美国新泽西州的万能卫浴寝具公司创立于1971年，高峰期曾运营超过1500家门店。因经营不善及受新冠疫情冲击，该公司经营陷入困境，并于2022年晚些时候启动重整计划。今年1月初，公司警告可能寻求破产保护。

今年以来，已有多家美国大型零售商申请破产保护，包括派对商品零售商派对城公司、婚纱零售商戴维新娘婚庆公司等。

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