中新网北京4月23日电 (徐雪莹)4月23日，《新时代中国人权故事》首发式在北京图书大厦举行。该书由西南政法大学人权研究院执行院长张永和主编，近日由中央编译出版社出版发行。

全国政协常委、民族和宗教委员会副主任、中国人权研究会常务副会长蒋建国出席首发式并致辞指出，《新时代中国人权故事》是第一部关于中国人权故事的著述，坚持历史纵深与时代飞跃相交融，让我们更加确信“人权是历史的、具体的”，也更加理解我们取得的人权成就来之不易；坚持宏大背景与个体命运相交织，生动诠释了为什么人民是人权事业的主体，是“人权事业发展的主要参与者、促进者、受益者”；坚持理论原理与生活实际相映衬，揭示出生存权发展权是首要基本人权，最大的人权莫过于人民的幸福生活；坚持中国意蕴与国际视野相结合，以中国人的视角关心人类共同命运，关注人权国际交流，反映了我们对人权普遍性的追寻。

中共中央党史和文献研究院副院长黄一兵在致辞时表示，新时代党和人民以团结奋斗创造了中国人权的伟大奇迹，在中华大地上谱写了人权文明的新篇章，这是我们坚定不移走中国特色人权发展道路的最大底气。《新时代中国人权故事》通过一个个最生动、最具体的人权故事，有温度、有深度、有广度地展现了中国人权事业的壮丽画卷，是深入贯彻落实党的二十大精神，向世界阐释中国人权理念、展示中国人权形象、传播中国人权声音一次有益尝试，将为国内外读者更好了解中国人权事业发展、塑造真实可信的中国人权形象，发挥积极作用。

西南政法大学校长付子堂介绍了西南政法大学在人权研究方面开展的卓有成效的工作。他表示，面对美西方国家对“人权”概念的异化和工具化，我们应当充分发挥自身优势和特色，为阐发中国自己的人权观、展现中国自己的人权成就、构建中国自己的人权话语体系贡献应有的智识力量。希望本书能够成为“讲好中国人权故事”的一次成功尝试，为中国人权观和中国人权话语体系的传播普及作出积极贡献。

首发式上，西南政法大学人权研究院执行院长张永和介绍了本书的创作情况，中央编译出版社副社长张远航介绍了图书策划和编辑过程，书中人物代表、手语律师唐帅分享了他的经历与感受。中央编译出版社社长兼总编辑郗卫东主持首发式。(完)

(责编：徐祥丽、刘洁妍)