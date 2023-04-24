人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

枪击案频发　美国购枪热经久不衰

2023年04月24日09:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月23日电 一个工作日的晚高峰时段，美国纽约州长岛的南岸射击场响起枪声。两名女性身着职业装，头戴防噪音耳罩和护目镜，正分别持步枪和手枪练习射击。

　　这两名女性分别叫珍和谢尔比，都不愿意透露自己的姓。珍算不上新手，正考虑买枪。她已经有了持枪许可，但还没想好自己的第一把手枪要买哪种。她独自居住，买枪主要出于安全考虑，不过她也很喜欢射击训练。

　　据美国有线电视新闻网22日报道，越来越多美国人，尤其是女性和有色人种，近来开始考虑购买枪支，他们之中不少人是首次购枪。这推动美国购枪热潮持久不退。

　　购枪热持久不退

　　新冠疫情以来，美国出现不少社会问题。2020年5月黑人男子乔治·弗洛伊德遭警察跪杀案件相关抗议活动更引发系列抢劫和骚乱，加剧了社会不安全感，美国枪支销量以创纪录的速度飙升。

　　2022年8月31日，在美国得克萨斯州普莱诺市，一名男子随身携带枪支逛超市。新华社发（金新摄）

　　美国人购枪前需接受个人犯罪背景调查。美国联邦层面和州层面的犯罪背景查询次数，因而成为衡量购枪人数多少的一个指标。美国全国犯罪背景速查系统显示，犯罪背景查询次数从疫情前的每年不到3000万，增加到疫情期间的每年近4000万。

　　据美国疾病控制和预防中心最新数据，美国2021年涉枪支暴力死亡人数为48830人，而车祸死亡人数为45404人。

　　据美联社和《今日美国报》统计，截至21日，美国今年已经发生17起群体凶杀事件，88人遇害。这些凶杀事件中，行凶者都使用枪械。甚至敲错门或上错车也可能引发枪击事件。过去两周，美国纽约州、密苏里州和得克萨斯州至少4人因此遭枪击，其中1人死亡。

　　谢尔比住在长岛萨福克县。疫情期间，她在亲戚推荐下买了两支步枪，现在想再买一把手枪。她已经填写了书面申请材料，但可能要等待1年半至2年才能获得购买手枪的许可。谢尔比说，疫情期间的“混乱”和“对未知事态的恐惧”是自己买枪的原因。她说，被一种“不知道接下来会发生什么”的情绪驱动着去买枪，“因为所有事变得越来越疯狂”。

　　购枪“新面孔”

　　由美联社与芝加哥大学联合创办的公共事务研究中心数据显示，2020年3月至2022年3月，每5户美国人家有一家买枪，同期每20个美国人有一人第一次购枪。

　　谢尔比不确信疫情以来的混乱状态是否已经结束，“感觉不少人都有枪，有一支没错”。她说：“我是个单身女性，独自居住，干嘛不保护我自己？”

　　美国东北大学和哈佛大学研究人员的一项研究显示，2019年1月至2021年4月，近3%美国成年人，即750万美国人首次购枪。这批新的枪支所有者约半数为女性，20%为非洲裔，20%为拉丁裔。美国所有持枪者中，63%为男性，73%为白人。

　　2017年10月4日，在美国拉斯维加斯的“新前线”枪械商店，一名店员为顾客展示枪支。“新前线”是当地规模较大的一家枪械商店，售卖枪支弹药、枪周边用品、枪文化衍生品等。新华社记者王迎摄

　　东北大学研究人员马特·米勒说，相比长期以来的枪支所有者构成人群，美国新增枪支所有者男性较少、白人较少。“持枪者的面孔有了改变。”2016年至2019年，美国购枪的女性和黑人不断增加。米勒说，这是否是人们因为担心事态失控、政治分裂而采取的举动，仍然值得探究。

　　米勒和同事的研究显示，随着人们拥有枪支，因自杀、凶杀和无意伤害引发的死亡风险也随之上升。他说，决定购枪前最好考虑上述风险。（袁原）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部