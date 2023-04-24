新华社北京4月23日电 一个工作日的晚高峰时段，美国纽约州长岛的南岸射击场响起枪声。两名女性身着职业装，头戴防噪音耳罩和护目镜，正分别持步枪和手枪练习射击。

这两名女性分别叫珍和谢尔比，都不愿意透露自己的姓。珍算不上新手，正考虑买枪。她已经有了持枪许可，但还没想好自己的第一把手枪要买哪种。她独自居住，买枪主要出于安全考虑，不过她也很喜欢射击训练。

据美国有线电视新闻网22日报道，越来越多美国人，尤其是女性和有色人种，近来开始考虑购买枪支，他们之中不少人是首次购枪。这推动美国购枪热潮持久不退。

购枪热持久不退

新冠疫情以来，美国出现不少社会问题。2020年5月黑人男子乔治·弗洛伊德遭警察跪杀案件相关抗议活动更引发系列抢劫和骚乱，加剧了社会不安全感，美国枪支销量以创纪录的速度飙升。

2022年8月31日，在美国得克萨斯州普莱诺市，一名男子随身携带枪支逛超市。新华社发（金新摄）

美国人购枪前需接受个人犯罪背景调查。美国联邦层面和州层面的犯罪背景查询次数，因而成为衡量购枪人数多少的一个指标。美国全国犯罪背景速查系统显示，犯罪背景查询次数从疫情前的每年不到3000万，增加到疫情期间的每年近4000万。

据美国疾病控制和预防中心最新数据，美国2021年涉枪支暴力死亡人数为48830人，而车祸死亡人数为45404人。

据美联社和《今日美国报》统计，截至21日，美国今年已经发生17起群体凶杀事件，88人遇害。这些凶杀事件中，行凶者都使用枪械。甚至敲错门或上错车也可能引发枪击事件。过去两周，美国纽约州、密苏里州和得克萨斯州至少4人因此遭枪击，其中1人死亡。

谢尔比住在长岛萨福克县。疫情期间，她在亲戚推荐下买了两支步枪，现在想再买一把手枪。她已经填写了书面申请材料，但可能要等待1年半至2年才能获得购买手枪的许可。谢尔比说，疫情期间的“混乱”和“对未知事态的恐惧”是自己买枪的原因。她说，被一种“不知道接下来会发生什么”的情绪驱动着去买枪，“因为所有事变得越来越疯狂”。

购枪“新面孔”

由美联社与芝加哥大学联合创办的公共事务研究中心数据显示，2020年3月至2022年3月，每5户美国人家有一家买枪，同期每20个美国人有一人第一次购枪。

谢尔比不确信疫情以来的混乱状态是否已经结束，“感觉不少人都有枪，有一支没错”。她说：“我是个单身女性，独自居住，干嘛不保护我自己？”

美国东北大学和哈佛大学研究人员的一项研究显示，2019年1月至2021年4月，近3%美国成年人，即750万美国人首次购枪。这批新的枪支所有者约半数为女性，20%为非洲裔，20%为拉丁裔。美国所有持枪者中，63%为男性，73%为白人。

2017年10月4日，在美国拉斯维加斯的“新前线”枪械商店，一名店员为顾客展示枪支。“新前线”是当地规模较大的一家枪械商店，售卖枪支弹药、枪周边用品、枪文化衍生品等。新华社记者王迎摄

东北大学研究人员马特·米勒说，相比长期以来的枪支所有者构成人群，美国新增枪支所有者男性较少、白人较少。“持枪者的面孔有了改变。”2016年至2019年，美国购枪的女性和黑人不断增加。米勒说，这是否是人们因为担心事态失控、政治分裂而采取的举动，仍然值得探究。

米勒和同事的研究显示，随着人们拥有枪支，因自杀、凶杀和无意伤害引发的死亡风险也随之上升。他说，决定购枪前最好考虑上述风险。（袁原）

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