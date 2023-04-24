4月22日，在位于越南首都河内的国家会议中心，留学咨询者络绎不绝。新华社记者 胡佳丽 摄

新华社河内4月23日电 通讯：“让越南学生的中国留学梦想触手可及”——中国留学展凸显越南青年中文求学热

新华社记者胡佳丽 陶军

当地时间22日清晨7时，越南青年裴氏庆玄来到位于首都河内的国家会议中心，入口安检处已排起长队。此时，距离8时30分开始的2023汉语水平考试（HSK）中国留学展开幕式还有一个半小时。

排队45分钟后，裴氏庆玄得以进入展区。开幕式尚未开始，已有不少人在各所中国大学的展位前咨询留学事宜。她的咨询目标很明确，第一时间寻找中国传媒大学和复旦大学的展位。

4月22日，在位于越南首都河内的国家会议中心，越南青年在入口排队。新华社记者 胡佳丽 摄

21岁的裴氏庆玄是越南新闻与宣传学院广播电视系大三学生，目前正在一家当地媒体实习。“我以后想成为一名记者，所以很想在大学毕业后去新闻传媒领域的知名中国学府读研究生。”

“我喜欢中国的文化和语言，已经在课余时间自费学了一年中文。”裴氏庆玄说，“现在有不少越南媒体开设了中文线路或版面，我想在这个领域今后会有很好的就业机会。”

中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞在开幕式上说，作为HSK考试品牌的拓展服务项目，中国留学展搭建起一座桥梁，能帮助各国中文学习者赴华留学，增加与中国有关的就业机会。

复旦大学国际文化交流学院院长罗剑波在开幕式上表示，本次越南HSK中国留学展得到如此众多中国高校、企业和越南青年的积极响应和参与，充分体现出中文学习的活力、韧性和无限可能性。“希望中文能为你们开启更多通向更广阔世界和未来天地的窗口。”

4月22日，在位于越南首都河内的国家会议中心，留学咨询者络绎不绝。新华社记者 陶军 摄

主办方越南VIMISS教育公司总经理陈英钟在开幕式上分享了10年来从事中文教育的经历与感受。“10年前，我梦想有一天能邀请中国顶尖大学来越南，让越南学生的中国留学梦想触手可及。今天我的梦想实现了，在场很多同学将从此写下人生的新篇章。”

中国驻越南大使馆公使郗慧在开幕式上致辞时说，教育合作和青年往来是中越关系的重要组成部分，现场有很多中文专业的越南学生，他们是接续推动中越睦邻友好的生力军。

开幕式后，更多人涌进展区。记者看到，中文学习考试、赴华留学深造的咨询报名者络绎不绝，不少家长带着孩子来现场咨询。据悉，当天参加HSK中国留学展的中文学习者、HSK考生和家长超过1.2万人。

此次为期一天的2023HSK中国留学展由中国教育部中外语言交流合作中心汉考国际与越南VIMISS教育公司联合举办。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)