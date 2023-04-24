新华社曼谷4月23日电 通讯：中国网络小说在泰国引发阅读热潮

新华社记者王媛媛

素巴尼是泰国南部宋卡府纳塔威一所学校的教师，她喜欢和同事们利用午休时间聚在一起，分享各自喜欢的中国网络小说。

现年42岁的素巴尼是学校里有名的“书迷”。她在接受新华社记者采访时说：“在朋友的推荐下，我2015年开始读第一本中国网络小说，被丰富的想象力和独特的中国元素深深吸引，从此每年都读好几本中国小说，现在是中国小说的忠实‘粉丝’。”

素巴尼说，中国网络小说题材新颖、寓教于乐，她经常会向学生推荐内容涉及行业知识的小说，以激发他们的学习兴趣。“4年前，一名高二年级学生在我的推荐下阅读了几本中医相关的小说后，立志做一名中医，经过一年多的努力学习最终考上了中国的中医学院。”她自豪地说。

素巴尼和她的朋友们都没有到过中国。“小说的内容激发了我们对中国社会文化的兴趣，中国日新月异的发展令人赞叹。”她说。

小说是目前泰国市场上最受欢迎的书籍种类之一。近年来，中国网络小说凭借丰富的题材类型、引人入胜的情节等吸引了大量泰国读者。知名在线小说阅读平台泰国红山网站创始人、小说作家炳西尼告诉记者，中国网络小说泰语版在网站上受到读者欢迎，网站现已累计上线了250套中国小说。

泰国红山出版有限公司是泰国最早开始出版中国网络小说的出版社之一。公司版权总监俞春华说，2012年推出第一本中国网络小说泰语版后，首印版图书短短三个月内就销售一空，读者反响热烈，此后公司每年上市的中国网络小说销量不断增长。

近年来，中国网络小说在泰国市场热销带动了相关行业的发展。泰国出版商和书商协会的数据显示，目前，出版中国网络小说的泰国出版社已经超过50家，对泰中翻译人才的需求不断增加。从2015年开始从事中国网络小说翻译工作的翻译艾琳告诉记者：“这份工作提供了稳定的收入和自在的工作氛围，让我能够拥有比较体面的生活。”

泰国出版界人士认为，在“一带一路”倡议推动下，泰中两国的文化交流活动日益频繁，促进了两国人民的相互了解和友谊，为两国关系深入发展奠定了更加坚实的基础。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)