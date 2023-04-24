据新华社圣保罗4月21日电 （记者陈昊佺、王林园）亚松森消息：第二届中国—巴拉圭关系研讨会近日在线上举行，与会巴拉圭专家学者一致认为，巴拉圭需要进一步加强与中国的经贸合作，把握当下机遇推动国内经济转型发展。

南方共同市场（南共市）议会巴拉圭议员里卡多·卡内塞表示，目前加强中拉经贸合作已成为南共市国家的普遍愿望，巴拉圭应该紧随邻国步伐，共同推动区域经贸合作。卡内塞认为，巴中双边合作将为巴拉圭经济转型带来巨大机遇。“巴拉圭应该把握这一宝贵机会，推进国内产业工业化、科技化转型升级。”

巴拉圭经济研究传播中心创始人费尔南多·马西表示，深化两国商贸合作是巴拉圭农牧界的长期愿望。与此同时，中国在制造业、纺织业、可再生能源等领域的技术和投资能够促进巴拉圭国内产业转型，增强其在区域市场的竞争力。“中国是世界市场最重要的组成部分之一，巴拉圭不能缺席中国市场。”马西表示。

巴西—中国工商总会会长、巴拉圭—中国商会会长唐凯千认为，中拉经贸合作在拉美各国经济转型中发挥了重要作用，巴拉圭应该把握当下机遇，积极增强对华合作，推动本国经济发展。中国在可再生能源设备和新能源汽车等绿色发展领域优势明显，巴拉圭如能和中国建交，则可通过加强对华合作，引入中国投资打造区域绿色能源基地。

本次研讨会由巴拉圭“蛛网绣”有线电视台台长莱昂·鲁宾主持，该电视台隶属巴拉圭全国最大有线电视和网络电视服务商“蒂戈之星”。

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 16 版）

(责编：杨光宇、牛镛)