本报记者 张 杰

印度尼西亚中央统计局近期公布的数据显示，2022年入境印尼的外国游客达547万人次，比前一年增长251.3%。印尼旅游和创意经济部部长桑迪亚加·乌诺表示，印尼旅游业极具韧性，特别是在中国重启出境游后，印尼旅游业有望迎来强劲复苏势头。

在不久前落幕的2023年东盟旅游论坛上，印尼发布了两项旅游复苏战略，主要涉及更新签证政策，实行旅游促销计划。印尼还通过此次论坛与其他东盟国家达成多项协议，包括推动旅游专业人员互认安排，以提高东盟国家旅游从业人员能力，发展负责任、可持续和包容性的旅游业等。其间，印尼与各方达成的旅游合作金额达1580万美元。

旅游业已经成为印尼政府促进经济增长的重要抓手。按照政府制定的相关计划，印尼力争2023年接待国内游客数量超过10亿人次，国际游客数量达350万至740万人次，旅游业外汇收入至少达到20.7亿美元。今年1月底，印尼总统佐科在主持相关会议时要求各级部门进一步释放旅游业发展潜力，包括采取措施着手推进在龙目岛、曼达利卡、多巴和利库邦等地的第一批重大旅游投资项目。眼下，政府正与各航空公司协商，开通更多赴日惹、龙目岛、美娜多等地的航班。

当前，印尼旅游相关部门正积极出台举措，进一步提升该国旅游业服务水平和国际竞争力。印尼旅游和创意经济部推出了“印尼关怀”计划，强调旅游业需保持安全感、健康感和舒适感，通过改善基础配套措施、提升服务水平等，进一步赢得国际游客信任。

今年，印尼还将在全国各地举办一系列精彩的国际旅游活动，包括110余项群岛节日活动，60多场体育、音乐和创意活动等，以吸引国内外游客。作为2023年东盟轮值主席国，印尼还将举办多场重要会议。此外，2023年篮球世界杯小组赛和多场国际性摩托赛事等也将在印尼举办。

中国全面恢复出境游有力提振了印尼旅游业发展的信心。桑迪亚加·乌诺表示，中国游客对印尼旅游业复苏至关重要，印尼已准备好迎接更多中国游客。巴厘岛省长科斯特近期表示，印尼高度重视中国旅游市场，中国多年来一直是巴厘岛的最大游客来源国之一。印尼计划开通更多与中国的直飞航班，并在社交媒体上开展宣传活动，以吸引中国游客。

（本报雅加达4月23日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 16 版）

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