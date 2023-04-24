人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

印尼着力促进旅游业复苏

本报记者  张  杰
2023年04月24日07:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　印度尼西亚中央统计局近期公布的数据显示，2022年入境印尼的外国游客达547万人次，比前一年增长251.3%。印尼旅游和创意经济部部长桑迪亚加·乌诺表示，印尼旅游业极具韧性，特别是在中国重启出境游后，印尼旅游业有望迎来强劲复苏势头。

　　在不久前落幕的2023年东盟旅游论坛上，印尼发布了两项旅游复苏战略，主要涉及更新签证政策，实行旅游促销计划。印尼还通过此次论坛与其他东盟国家达成多项协议，包括推动旅游专业人员互认安排，以提高东盟国家旅游从业人员能力，发展负责任、可持续和包容性的旅游业等。其间，印尼与各方达成的旅游合作金额达1580万美元。

　　旅游业已经成为印尼政府促进经济增长的重要抓手。按照政府制定的相关计划，印尼力争2023年接待国内游客数量超过10亿人次，国际游客数量达350万至740万人次，旅游业外汇收入至少达到20.7亿美元。今年1月底，印尼总统佐科在主持相关会议时要求各级部门进一步释放旅游业发展潜力，包括采取措施着手推进在龙目岛、曼达利卡、多巴和利库邦等地的第一批重大旅游投资项目。眼下，政府正与各航空公司协商，开通更多赴日惹、龙目岛、美娜多等地的航班。

　　当前，印尼旅游相关部门正积极出台举措，进一步提升该国旅游业服务水平和国际竞争力。印尼旅游和创意经济部推出了“印尼关怀”计划，强调旅游业需保持安全感、健康感和舒适感，通过改善基础配套措施、提升服务水平等，进一步赢得国际游客信任。

　　今年，印尼还将在全国各地举办一系列精彩的国际旅游活动，包括110余项群岛节日活动，60多场体育、音乐和创意活动等，以吸引国内外游客。作为2023年东盟轮值主席国，印尼还将举办多场重要会议。此外，2023年篮球世界杯小组赛和多场国际性摩托赛事等也将在印尼举办。

　　中国全面恢复出境游有力提振了印尼旅游业发展的信心。桑迪亚加·乌诺表示，中国游客对印尼旅游业复苏至关重要，印尼已准备好迎接更多中国游客。巴厘岛省长科斯特近期表示，印尼高度重视中国旅游市场，中国多年来一直是巴厘岛的最大游客来源国之一。印尼计划开通更多与中国的直飞航班，并在社交媒体上开展宣传活动，以吸引中国游客。

　　（本报雅加达4月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月24日 16 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部