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在战争阴影中呵护知识的光亮（环球走笔）

薛  丹
2023年04月24日07:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　在第二十八个世界读书日到来之际，叙利亚作家塔卜拉把自己撰写的《欢乐时刻》一书送给笔者作为纪念。他说，历经苦难的叙利亚人更能体会欢乐的意义，愿这本书把欢乐传递给每一位读者。

　　叙利亚危机延宕12年，许多叙利亚家庭在贫困和颠沛流离中挣扎求生。战乱虽然夺去了不少叙利亚人的物质财富，但无法剥夺他们对精神财富的追求。为了躲避战乱，有的叙利亚图书馆曾搬到居民楼地下室和安静的公园内，成为年轻人继续学习的场所；坚守在叙利亚的作家笔耕不辍，为止战促和发声；首都大马士革街头，还出现了低价交易二手书的“人行道书店”……这些可贵的尝试和勇敢的行动，在战争阴影中呵护着知识的光亮。

　　叙利亚人热爱读书有着深厚的历史渊源。据《中东国家通史·叙利亚和黎巴嫩卷》记述，早在公元661年到750年的倭马亚王朝，大马士革就是西亚地区的文化中心。阿拉伯世界第一个翻译中心也坐落于此，大批书籍在这里被翻译成阿拉伯文。叙利亚古代诗人麦阿里、伊本·瓦尔迪，当代诗人尼扎尔·格巴尼、小说家哈纳·米纳等，都在阿拉伯文学史上占有重要地位。叙利亚危机发生前，大马士革曾有大量书店和出版社。危机发生后，很多出版社、图书馆和图书仓库在战火中损毁。

　　阿拉伯作家联盟叙利亚分会负责人穆罕默德·霍拉尼告诉笔者，他和同事近两年一直努力让更多叙利亚人读上书、读好书。据介绍，两年来他们把70万本书带到叙利亚农村地区，虽然每本书成本大约在5000叙利亚镑（约合5元人民币），但他们只象征性收取200叙利亚镑。很多叙利亚贫困家庭的孩子在他们的帮助下读到了最新的书。目前，他正在跟多位作家筹划下一次送书活动。此外，他们还在叙利亚多个城市举办图书展览和读书活动。霍拉尼说：“每本书都是一份希望，为人们提供着精神滋养。”

　　对阅读的热爱，在叙利亚年轻人中得到传承。2022年第六届阿拉伯阅读挑战赛中，7岁的叙利亚女孩巴库尔从2000多万名选手中脱颖而出，成为赛事举办以来最年轻的冠军。巴库尔来自叙利亚北部的阿勒颇，6个月大时父亲在爆炸中丧生，她也受了伤。读书让巴库尔自小懂得坚强。她说：“我热爱读书，正是那些励志故事坚定了我战胜困难的信心。”巴库尔的成功，也在激励更多叙利亚年轻人投身阅读。叙利亚官方近日宣布，今年全国已有超过32万名中小学生报名参加第七届阿拉伯阅读挑战赛，比上一届报名人数增长430%。高涨的参赛热情，展现的是叙利亚青少年对阅读的热爱，对知识的渴求。

　　在大马士革著名的倭马亚广场旁，坐落着恢宏的阿萨德国家图书馆。馆长埃亚德·穆尔希德慨叹：“难以想象，如果没有书籍，叙利亚人要如何扛过这场灾难！”的确，深陷战乱的叙利亚人，深刻懂得书籍对慰藉心灵、启迪思想的重要意义。只要有书，只要人们热爱读书，叙利亚就有未来。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月24日 16 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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