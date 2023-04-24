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共同书写真诚友好合作故事（大使随笔）

郭晓梅
2023年04月24日07:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　在马达加斯加首都塔那那利佛附近的马义奇镇，一望无际的稻田已经成熟，人们正在田间忙着收割稻子。这片代表中马杂交水稻合作成果的高产示范田，既承载着马达加斯加政府和人民的期许，也承载着中国政府和人民的友谊。

　　实现粮食安全是马达加斯加人民的夙愿。从2007年起，中国与马达加斯加开展杂交水稻技术合作，迄今已为马达加斯加培训了2000多人次当地人员，中国杂交水稻在当地累计推广种植面积达5万公顷。高产是杂交水稻的显著优势，平均每公顷产量可达7.5吨左右，是当地传统水稻品种的两倍以上。2021年，在雨季推迟的不利气候条件下，示范田测产最高超过每公顷11吨。中方技术专家还在不断培育适合当地种植条件的杂交水稻新品种，有望进一步提高产量，助力马达加斯加更快实现粮食自给自足。马达加斯加总统拉乔利纳曾亲自给当地水稻高产种植户颁奖，鼓励农户种植杂交水稻。

　　杂交水稻合作受到马达加斯加政府和人民欢迎，是中国和马达加斯加真实亲诚合作关系的生动注脚。两国这样的合作故事不胜枚举。例如，由中方提供融资支持、中企承建的马达加斯加5A国道改造项目去年9月正式竣工，原本泥泞颠簸的土路变成畅通无阻的坦途，极大便利了人员和货物流动，带动当地经济社会发展。公路通车当天，沿线民众载歌载舞，高喊“再见吧，泥泞！”他们发自内心的喜悦让我动容。又如，来自马达加斯加南部城市安布文贝的朋友见到我时，无一例外都会提到中国援马医疗队，那是当地居民获得医疗服务的最重要途径。

　　中国和马达加斯加是好朋友、好伙伴、好兄弟。今年是真实亲诚理念和正确义利观提出10周年。10年来，中国在同马达加斯加开展友好合作时坚持以义为先，待之以真、待之以实、待之以亲、待之以诚，凡事双方商量着办，从不附加政治条件，从不乱开空头支票，从不把自己的意志强加于人，赢得马方由衷信任。2017年建立全面合作伙伴关系以来，两国政治互信日益巩固，各领域交流合作卓有成效。真诚友好、相互尊重、相互信任、相互支持已成为中马全面合作伙伴关系的显著特点。

　　2022年是中马建交50周年，双方合作设计的纪念标志中纳入了水稻稻穗图案，象征着两国文化相近、民心相通，也象征着两国多领域密切合作取得的丰硕成果。相信在真实亲诚理念和正确义利观引领下，双方将共同书写更多真诚友好合作故事，中马合作将不断迎来新的丰收。

　　（作者为中国驻马达加斯加大使）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月24日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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