本报记者 崔 琦

日前，外交部同工业和信息化部共同组织“驻华使节走进中国部委”系列活动第四场——“制造中国：走进工业和信息化部”。110多位驻华使节和国际组织驻华代表了解中国工业和信息化发展情况，走访5G通信企业、智能工厂等，感受中国工业高端化、绿色化、智能化发展。驻华使节和国际组织驻华代表纷纷表示，中国工业和信息化发展成效斐然，智能制造、“5G+工业互联网”等领域创新发展不断取得新突破，中国市场始终是全球投资者的发展热土。

座谈会上，工业和信息化部部长金壮龙从中国现代工业体系、重点领域科技创新、制造业绿色低碳发展、数字经济发展、专精特新中小企业等方面介绍了中国工业和信息化发展情况。

中国构建起门类齐全、世界上最完整的现代工业体系，让几内亚驻华大使阿米娜塔·科伊塔印象深刻。她表示，中国工业发展基础雄厚，拥有完整、稳定的产业链和供应链，并致力于同各国深化合作，共创、共享发展新机遇。“近年来，几中产能合作持续深化。中国帮助几内亚建成了苏阿皮蒂水电站等多个发电项目，并修建了多条道路，为我们实现经济转型和工业化发展打下重要基础。”

联合国工业发展组织投资和技术促进办公室主任武雅斌认为，中国拥有完善的现代产业链，在推动制造业转型、工业数字化等方面具有独特优势。“5G+工业互联网”为广大发展中国家提供了弯道超车的机会，“各国期待与中国优势互补、合作共赢”。

数据在智能屏幕上持续更新，5G赋能生产生活和治理方式数字化转型场景近在眼前……走进中国联通创新体验中心和中国5G发展与应用展览，5G赋能各领域数字化转型的成果展示令外宾耳目一新。

第一次近距离接触5G实际应用场景的博茨瓦纳驻华大使馆公使衔参赞莫洛华兴致勃勃：“5G技术的应用给世界带来深刻变化。中国的发展经验给博茨瓦纳带来很大启发。”

“5G技术将世界带到了新的发展水平，在农业和医药健康领域应用潜力巨大。”加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德认为，5G技术可以应用于加纳的社会和生态治理，“我们希望同中国加强5G技术合作，加速工业化进程”。

在北京三一重工产业园的“灯塔工厂”内，一名头戴安全头盔的工作人员正在桩机智能生产线旁，熟练操作着机器人。分拣钢板，装配10多吨重的桅杆……一系列工序都由机器人操作完成。据相关负责人介绍，面积4万平方米的“灯塔工厂”融合了5G技术和工业互联网，实现了工厂的自动化、数字化和智能化。

产业园内，大型桩机和风电设备智能生产线让厄瓜多尔驻华大使馆公使克里斯蒂安·曼切诺感到震撼。“中国持续推动制造业智能化、绿色化发展，让工业生产更稳定、更可靠、更高效，值得厄瓜多尔学习借鉴。我们希望同中国深化数字经济、信息通信等领域合作，共同推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。”

黎巴嫩驻华大使米莉亚·贾布尔说，智能化、信息化是产业发展趋势，各国应加强5G、人工智能等领域的交流合作，共享技术发展成果。“中国对在工业和信息化领域开展交流合作持开放态度，这对发展中国家来说至关重要。”

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)