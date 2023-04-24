翟 隽

沙伊北京对话充分表明，相互尊重、对话协商才是化解矛盾的根本之道，独立自主、团结合作才能捍卫发展中国家的共同利益，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观才能实现普遍安全、共同安全，恪守联合国宪章宗旨和原则才是处理国家间关系的根本遵循

沙特和伊朗北京对话取得重大成果以来，双方按照“北京协议”明确的路线图和时间表，在缓和关系的道路上不断迈出新步伐。4月6日，沙伊两国外长在北京成功会晤，双方签署联合声明，宣布恢复外交关系，翻开了沙伊关系新的一页，鼓舞了中东地区的和解潮流，为各国通过对话协商解决矛盾提供了重要典范，为落实全球安全倡议、构建人类命运共同体提供了成功实践，得到中东国家和国际社会的广泛欢迎。中国作为善意、可靠的斡旋者，忠实履行了东道主职责，受到沙伊两国充分信任，得到地区国家和人民的高度赞赏。

当前，世界进入新的动荡变革期，热点问题此起彼伏，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。中东地区热点问题集中，矛盾错综复杂。中国同中东国家一道践行全球安全倡议，推动沙伊复交，彰显了中国担当，为变乱交织的世界提供了重大利好。

沙伊北京对话充分表明，相互尊重、对话协商才是化解矛盾的根本之道。事实一再证明，战争和制裁只会制造更多冲突动荡，互谅互让才能找到包容性解决之道。无论问题多复杂、挑战多尖锐，国际社会特别是有影响力的大国，都应旗帜鲜明地根据当事国需要和愿望劝和促谈、斡旋调停，支持有关各方本着相互尊重的精神，以对话建互信、以对话解纷争、以对话促安全。

沙伊北京对话充分表明，独立自主、团结合作才能捍卫发展中国家的共同利益。长期以来，一些域外大国在中东挑动矛盾、制造隔阂、分而治之，导致中东局势动荡不宁，人民遭受苦难。中东国家的遭遇也是全球很多发展中国家的经历。国际政治没有所谓“真空”，发展中国家有意愿、有能力掌握自身和平与发展的主导权。面对外部干涉，广大发展中国家应当进一步加强独立自主、团结合作，以团结谋和平、以自强谋稳定、以合作促发展。

沙伊北京对话充分表明，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观才能实现普遍安全、共同安全。人类是不可分割的安全共同体。无论是在中东，还是在其他地区，追求安全的道路从来不是独来独往的单行线，而是相互理解、相向而行的双行道。国际社会有关各方应当重视彼此正当合理的安全关切，搭建当事方共同参与的安全对话平台，构建均衡、有效、可持续的安全架构，实现基础牢固、真正持久的安全。

沙伊北京对话充分表明，恪守联合国宪章宗旨和原则才是处理国家间关系的根本遵循。联合国宪章宗旨和原则，承载着世界人民对两次世界大战惨痛历史教训的深刻反思，凝结了人类实现集体安全、永久和平的制度设计。当前，全球矛盾冲突层出不穷，不是因为联合国宪章宗旨和原则过时了，而是由于其未能得到有效维护和履行。国际社会应坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚守主权平等、不干涉内政等黄金法则，为各类矛盾冲突寻找公正合理、各方都能接受的解决方案。

中国是中东国家的好朋友、好伙伴。中国在中东没有私利，不搞“小圈子”，始终致力于政治解决热点问题，促进中东安全稳定是中国的真诚愿望。近年来，中国先后提出关于实现中东安全稳定的五点倡议、政治解决叙利亚问题的四点主张、落实巴勒斯坦问题“两国方案”的三点思路，推动构建共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，这些努力同推动沙伊复交的实践一以贯之，同全球安全倡议的精神一脉相承。

展望未来，中国将一如既往展现大国担当，主持公道、维护正义，支持中东国家坚持战略自主，加强团结协作，反对外部干涉，通过对话协商自主探索符合地区实际的热点问题解决方案，促进中东安全稳定，带动发展中国家团结合作，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

（作者为中国政府中东问题特使）

《 人民日报 》（ 2023年04月24日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)