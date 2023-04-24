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中国消费“马车”跑起来 世界目光看过来（国际论道）

本报记者  林子涵
2023年04月24日06:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在日前举行的第三届中国国际消费品博览会上，来自全国各地的消费者品鉴全球精品。
　　张俊其摄（人民视觉）

　　中国国家统计局日前公布的信息显示，随着疫情影响逐步消退和各地促消费政策措施显效发力，居民消费潜力逐渐释放，消费支出加快恢复。消费实际增速由上年全年的下降1.7%转为今年一季度的增长3.5%。投资、消费、出口是拉动中国经济增长的“三驾马车”。不少外媒表示，中国消费“马车”开动，为国际社会带来信心。

　　

　　“正在出现复苏迹象”

　　最新数据释放了积极信号。据法新社报道，中国国家统计局日前公布的经济数据显示，3月份，中国社会消费品零售总额同比增长10.6%，这是自2021年6月以来的最大反弹，反映了中国家庭消费的复苏趋势。

　　美国之音电台网站报道称，中国社会消费品零售总额保持增长态势，3月份增速比1—2月份加快7.1个百分点。受消费拉动，中国今年一季度GDP增长4.5%。

　　“随着全社会摆脱疫情影响，中国家庭的消费支出开始增长。”西班牙《消息报》网站称。

　　不少外媒关注到，中国线下消费场景“烟火气”持续回归。《华尔街日报》称，中国3月份非制造业商务活动指数达到十多年来最高水平。这表明中国消费者正回到商店和饭店消费。

　　“人们涌向购物中心和餐厅，消费出现反弹。”美联社援引牛津经济研究院分析师的报告称，中国消费者信心稳步上升，并且，被压抑的需求仍未完全释放。这表明，消费带动复苏仍有空间。

　　美国消费者新闻与商业频道网站报道称，中国的非必需消费品行业正在复苏，其中，珍珠奶茶、火锅等行业景象火热。报道称，中国火锅连锁店海底捞截至2022年底销售同比激增近80%。

　　中国旅游消费市场近期表现也十分亮眼。新加坡“亚洲新闻台”网站报道称，中国的旅游预订量已恢复到疫情前水平，在即将到来的“五一”假期，旅游订单出现激增。据携程网数据，到4月初，中国的“五一”假期国内游订单就已追平2019年，同比增长超7倍。美团数据显示，“五一”假期国内旅游订单较2019年同期增长约200%，达到5年来最高水平。

　　“中国人重新开始消费了。”《纽约时报》发文称，到目前为止，中国今年在餐饮和旅游等服务方面的消费极为强劲。今年前三个月，中国经济的复苏超出预期。

　　西班牙《消息报》网站援引专家分析称，种种因素表明，中国消费者支出稳步增长，这会在未来几年推动中国企业在消费领域的收益上升，“可以预见的是，随着中国采取措施刺激消费，情况将在第二季度进一步改善”。

　　“为企业带来好兆头”

　　中国消费复苏，众多国际企业嗅到商机。《日本经济新闻》报道称，出于对中国消费品市场复苏的预期，国际奢侈品牌正在努力重建在华业务。拥有庞大奢侈品消费市场的中国吸引了众多企业。不久前，最新一届中国国际消费品博览会在海南海口举行，共有3000多个品牌参展，包括很多外国展商。各家企业都努力吸引中国消费者。

　　路透社报道称，消博会上，国际知名品牌的代表竞相来到海南，这些全球高端消费品公司热衷于展示他们的最新产品，以抓住中国消费复苏带来的机遇。

　　另据日本亚洲经济新闻网报道，约40家日本企业参加了日前的消博会，其中，约有一半以上日本企业是首次参展。不少日本企业代表表示，随着新冠疫情平息，中国的消费开始活跃起来。他们希望借此机会，向中国消费者宣传自己的品牌。

　　普华永道会计师事务所近期发布的报告显示，全球奢侈品市场规模预计将在2025年达到4447亿美元。届时，中国所占份额将增至25%，存在感不断上升。对此，不少奢侈品企业充满期待。

　　美国有线电视新闻网报道称，全球最大的奢侈品公司路威酩轩集团公布的财报显示，第一季度销售额增长17%，是分析师预期的两倍多，主要原因是中国市场的需求被释放。这对企业来说是个好兆头。

　　路透社称，当前，许多跨国企业面临成本上涨压力，而消费者因生活成本增加对产品更加挑剔，中国消费市场的恢复有望缓解这些企业的压力。近期，包括蔻驰、拉夫劳伦在内的美国公司表示，中国需求已经出现回升，部分品牌在华实体店客流量激增。

　　“中国经济正在从疫情中复苏，中国仍然是投资热土。”俄罗斯《专家》周刊网站报道称，在汽车销量上，中国是特斯拉第二大市场。该企业正计划加大在华投入，在上海建设一家储能超级工厂。

　　“产生积极溢出效应”

　　据彭博社报道，国际货币基金组织亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑在博客中写道：“中国经济的复苏正在推动地区经济的发展。我们预计，中国消费需求增加，将对区域增长产生积极溢出效应。”

　　市场研究机构欧睿国际咨询公司的报告显示，中国消费者预计会在全球10个重要市场中的6个成为免税店经营者最主要的收入来源。报告称，全球免税销售的业绩与旅游客流有内在联系。在这方面，中国旅游复苏为全球免税购物行业带来好兆头。今年，中国旅客预计每次出行平均将花费230美元，比2019年增加一倍以上。2023年，全球免税销售预计将达到1170亿美元。

　　德国护肤品集团拜尔斯道夫公司首席执行官文森特·瓦尔内里表示，中国消费市场需求恢复，将推动公司相关旗舰产品销量增长。中国出境游业务恢复，也正在促进该公司在日本等消费市场的销量提升。

　　《澳大利亚人报》网站报道称，今年，世界经济的发展轨迹在很大程度上将由中国消费者决定。中国的旅游代理商预计，未来几个月，中国将迎来国际旅游热潮。餐饮、零售等行业也展现了3年来最好的前景。这些表现为国际社会带来信心。

　　“中国的消费将为全球增长作出可喜贡献。”《经济学人》周刊网站援引美联储经济师的研究报告称，“中国发生的事情不会只影响中国”，中国消费者今年将在世界大显身手。中国扩大开放有望使经济增速提高到5%至6%，溢出效应将使世界其他地区的生产总值增加0.5%至0.75%，按年折算相当于大约4000亿至6000亿美元。

　　世界银行行长马尔帕斯日前表示，今年全球经济整体疲软，但中国将是例外。中国政府一直在鼓励服务业尤其是医疗保健和旅游业增长。2023年，中国经济增速有望上升，助力全球增长。

(责编：杨光宇、牛镛)

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