人民网乌兰巴托4月23日电 （记者霍文）22日，作为“国际中文日”系列庆祝活动之一，由中国驻蒙古国大使馆主办，蒙古国立大学孔子学院承办，以“追梦中文，不负韶华”为主题的第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛-蒙古大区赛决赛在乌兰巴托歌剧院成功举办。蒙古国各中学122名选手参加笔试初赛，来自9所学校的22名选手晋级此次决赛。

比赛分为两大环节三个部分，分别为主题演讲、抽签问答和中华才艺展示。在演讲部分，选手们紧扣大赛主题，结合自身经历，从中文梦、汉语缘、姓氏来由、诗词歌赋、历史戏曲文化等角度进行演讲，他们情感饱满，富有感染力。

在才艺展示中，选手们各显身手，以贯口、相声、戏曲、快板、国画、古典舞蹈、传统乐器演奏等多种艺术形式展现了中华艺术的魅力。选手们衣着精美，装束精致。从婀娜多姿、用情至深的民族舞蹈到余音袅袅、悦耳动听的古筝演奏；从字正腔圆、韵味醇厚的戏曲到口齿伶俐、抑扬顿挫的快板；从惟妙惟肖、引人入胜的相声到妙语连珠、应接不暇的贯口，一颦一笑，举手投足之间无不流露出对中国传统文化的真挚情感和热爱。

经过3个多小时的激烈角逐，来自贺希格中学的包勒尔德凭借出色的表现斩获冠军，同时获得“最佳口才奖”和“最佳才艺奖”，将代表蒙古国赴中国参加世界中学生“汉语桥”比赛。来自普通话中学的选手阿勒泰金荣获亚军。来自贺希格中学的昂哈吉雅、普通话中学的王晓和赵翀三位老师获得“最佳指导教师奖”。贺希格中学、普通话中学和旅蒙华侨蒙中友谊学校分获“最佳组织单位奖”。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜赛后表示，此次比赛较往年有了更大的进步，选手们发音标准、才艺惊艳，无不展现出他们赛前的精心准备和辛勤付出。最后，他鼓励各个学校和孔子学院保持密切合作，从而将中、小学生的汉语能力提到更高水平，未来成为中蒙两国友好交流的桥梁。

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