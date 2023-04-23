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蒙古国乌兰巴托·中国满洲里企业推介暨商品展示会举办

2023年04月23日09:30 | 来源：人民网-国际频道
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蒙古国乌兰巴托·中国满洲里企业推介会暨商品展示会开幕式。人民网记者 霍文摄
蒙古国乌兰巴托·中国满洲里企业推介会暨商品展示会开幕式。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托4月22日电（记者霍文）21日，蒙古国乌兰巴托·中国满洲里企业推介暨商品展示会在蒙古国工商会会展大厅举办，中国内蒙古自治区满洲里市口岸贸易、食品加工、电动汽车、茶叶茶具、文化传媒等十几家企业展示了日用品、食品、玩具、茶叶、新材料等各类商品。

蒙古国食品与农业轻工业部部长、国家大呼拉尔委员包勒尔楚伦，蒙古国工商会会长阿木尔图布新、主席都仁，中国内蒙古自治区满洲里市党委副书记、市长岳国栋、副市长程国斌、蒙古国中华总商会副会长宋贵明等蒙中两国嘉宾出席推介暨商品展示会开幕式。

本次推介会暨商品展示会由中国内蒙古自治区满洲里市人民政府、蒙古国工商会主办，旨在发挥中蒙两国企业自身优势，拓展各领域务实合作，推动双方在农牧业、旅游业、基础设施建设等领域的合作，为推动中蒙友好发挥桥梁作用。

据了解，中国内蒙古自治区满洲里是“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设的重要枢纽，承担着中俄贸易65%的陆路运输业务，铁路口岸年综合换装能力达5000万吨，相继开通了57条中欧班列线路。2022年进出境中欧班列4818列，同比增长40.7%。满洲里始终保持全国最大的沿边陆路口岸地位。

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(责编：艾雯、杨牧)

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