2023年“国际中文日”启动仪式在京举行

人民网北京4月20日电 （杨春燕）在中国传统节气“谷雨”及第14个“联合国中文日”到来之际，2023年“国际中文日”启动仪式今天上午在中外语言交流合作中心举行。教育部副部长吴岩出席仪式并发表主旨讲话。上海合作组织秘书长张明、印度尼西亚驻华大使周浩黎、北京外国语大学校长杨丹、中铝股份有限公司人力资源部总经理石森、“新汉学计划”青年学者范狄在仪式上致辞。活动由语合中心主任马箭飞主持仪式。印度尼西亚、印度、墨西哥、柬埔寨、法国、匈牙利、老挝、新西兰、沙特、泰国、阿联酋、越南等国驻华外交官和机构代表，日本文化中心、法语联盟、塞万提斯学院等国际语言文化机构代表，相关部委、教育国际交流有关单位、在京高校代表，中国地方政府负责人，社会团体、中资企业、出版社代表及青年汉学家和师生代表等100余人参加。33位来自联合国教科文组织、中国—东盟中心、海合会等国际组织，驻华使节、世汉学会、中外高校代表，国际语言文化机构与国际中文教育合作伙伴，及国际中文教师、志愿者、中文学习者为活动发来视频祝贺。

吴岩在主旨讲话中指出，中文属于中国，也属于世界。作为中文母语国，中国政府始终把配合支持各国中文教学作为义不容辞的责任，把加强中文教育资源供给作为世界语言文化公共产品的重要内容。今年是第四个“国际中文日”，活动主题很好地契合了各国人民加强人文交流、深化文明对话的迫切需要和共同呼声。

吴岩强调，中文是世界上最古老、最优美的语言之一，也是世界上使用人口最多的语言之一，更是深化文明对话、加强国际合作、探索人类未来的一把金钥匙。国际中文教育的蓬勃发展，加快了中文融入世界的步伐，也为世界各国民众特别是青年朋友开辟了职业和人生的新通道，成为促进世界多元多彩文明发展和构建人类命运共同体的一大新亮点。

吴岩表示，面向未来，中国政府和人民将一如既往地大力支持国际中文教育，按照平等互利、合作共赢的原则，坚持以学习者为中心、以需求为导向，完善中文办学体系，加强基础资源建设，培育国际中文在线教育新业态，推动国际中文教育本土化进程，大力发展“中文+职业技能”教育，深入实施系列品牌项目，进一步促进中外语言文化交流合作，推动世界多元文明互学互鉴。

张明在致辞中表示，长期以来，中文的运用保障了上合组织以及其他很多国际组织的正常运转、交流、沟通，也促进了中国人民和世界各国人民之间的交流与合作，期待所有中文爱好者能通过“国际中文日”这样的活动进一步增进对中国历史文化的了解，成为上合组织乃至全世界文化交流的使者。

周浩黎表示，中文已日益成为连接中国与世界，特别是与印尼友好关系的纽带。随着两国交往的日益深入，中文在印尼越来越受到欢迎，许多印尼学校都开设了中文课程。相信通过中文这座桥梁，印尼和中国的关系将更加紧密，两国人民也将更加友好。

杨丹在致辞中表示，北京外国语大学始终致力于全球语言教育，在把外语引入中国的同时，也将中文带到了世界各地。未来，北外将助力国际中文教育从走出国门到深入当地、从走进课堂到走向社会、从中文教育到中文赋能，更好地推动中文走向世界，推动中文与世界其他语言的双向交流。

石森表示，“中文工坊”和“中文+职业技能”培训有力提升了海外中资企业本土员工的中文语言能力和职业技能水平，提高了企业本土化运营效率，拉动了当地经济发展。中文不仅成为两国员工交流的工具，更为增进彼此互信发挥了重要作用。

范狄分享了他在复旦大学的学习生活以及不久前参加“新汉学计划”乡村振兴主题研修活动的感想，表示“新汉学计划”为各国青年学者搭建了交流、合作、共享的平台，提供了多样化理解中国和研究中国的机会。

仪式上，中外嘉宾共同见证“中海人文交流和文明互鉴双语文库”项目启动和《职业中文能力标准》发布，为印尼驻华大使夫人艾茜薇女士“画布上的多彩生活”画展揭幕，见证语合中心与哈尔滨、兰州、连云港签署“中文+”项目协议，并一同启动2023年“国际中文日”。

启动仪式前，中国广播艺术团的艺术家们用一张近千年的宋代古琴与大提琴为来宾表演了《酒狂》和《天地同和》两首中西融合音乐作品。仪式后，中外来宾还兴致勃勃参观了画展，并踊跃参加中医、古琴和茶文化体验活动，感受中文和中华文化的独特魅力。

作为全球中文教育大家庭共同的节日，“国际中文日”已连续举办四年。近日，联合国、联合国教科文组织陆续举办了中文日庆祝活动。全球140多个国家的驻外使领馆、中文教学机构、中外学校，以及“汉语桥”俱乐部、中文学测中心、网络中文课堂、中文工坊等将在“国际中文日”期间举办1500多场形式多样、内容丰富的精彩活动。

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