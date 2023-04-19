新华社北京4月19日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌19日就美国政府监听联合国秘书长古特雷斯通话的报道答记者问时说，这已不是第一次曝出美国的类似丑闻，美国应当给国际社会特别是联合国一个交代，以实际行动切实履行东道国应当承担的责任和义务。

当日例行记者会上，有记者问：美国媒体近日再度发文披露，美国政府监听联合国秘书长古特雷斯同各国领导人及联合国高官通话情况。昨天，联合国秘书长发言人迪雅里克表示联合国秘书处已就“泄密文件”事件正式照会美方表达关切。请问中方对此有何评论？

汪文斌说，近期关于美国对包括其盟国在内的世界各国和国际组织实施监视监听的新闻报道再次引发国际社会轩然大波，但事实上这已不是第一次曝出美国的类似丑闻。

汪文斌指出，美国声称维护联合国作用，却在联合国掀起“窃听风暴”；美国自诩所谓自由、民主的“捍卫者”，却利用先进技术构建“黑客帝国”；美国标榜维护信息安全，却在全球布下“信息安全陷阱”。

“正如联合国秘书长发言人指出，此类行为不符合美国按照《联合国宪章》和《联合国特权及豁免公约》应承担的义务。美国应当给国际社会特别是联合国一个交代，以实际行动切实履行东道国应当承担的责任和义务。”汪文斌说。

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