人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人评美政府监听联合国秘书长：不是第一次曝出类似丑闻

2023年04月19日19:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月19日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌19日就美国政府监听联合国秘书长古特雷斯通话的报道答记者问时说，这已不是第一次曝出美国的类似丑闻，美国应当给国际社会特别是联合国一个交代，以实际行动切实履行东道国应当承担的责任和义务。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国媒体近日再度发文披露，美国政府监听联合国秘书长古特雷斯同各国领导人及联合国高官通话情况。昨天，联合国秘书长发言人迪雅里克表示联合国秘书处已就“泄密文件”事件正式照会美方表达关切。请问中方对此有何评论？

　　汪文斌说，近期关于美国对包括其盟国在内的世界各国和国际组织实施监视监听的新闻报道再次引发国际社会轩然大波，但事实上这已不是第一次曝出美国的类似丑闻。

　　汪文斌指出，美国声称维护联合国作用，却在联合国掀起“窃听风暴”；美国自诩所谓自由、民主的“捍卫者”，却利用先进技术构建“黑客帝国”；美国标榜维护信息安全，却在全球布下“信息安全陷阱”。

　　“正如联合国秘书长发言人指出，此类行为不符合美国按照《联合国宪章》和《联合国特权及豁免公约》应承担的义务。美国应当给国际社会特别是联合国一个交代，以实际行动切实履行东道国应当承担的责任和义务。”汪文斌说。

(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部