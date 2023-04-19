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中方呼吁以全球共同行动促共同发展

2023年04月19日17:16 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月18日电 中国国家国际发展合作署署长罗照辉18日在联合国2023年发展筹资论坛上讲话，呼吁尊重和珍视联合国2030年可持续发展议程的全球共识，以共同行动促共同发展。

　　罗照辉说，为实现联合国2030年可持续发展议程，资金筹措十分关键。当前的国际环境使发展资金匮乏问题更加复杂。推进落实可持续发展议程和全球发展倡议，中国在行动，也更需要全球共同行动。

　　他强调，要坚持真正的多边主义，把发展议题重新拉回到国际议程中心位置。要特别注意解决全球不安全问题，为实现可持续发展议程营造适宜环境。

　　罗照辉说，联合国应在实现可持续发展议程、统筹推进可持续发展议程和全球发展倡议方面发挥关键和引领作用。要推动全球发展治理，加强政策协调，坚持发展优先，深度对接可持续发展议程与各国发展战略，注重持续共同行动。

　　罗照辉表示，要巩固以南北合作为主渠道、南南合作为有益补充的国际发展合作格局，坚持共同但有区别的责任原则，在发展理念、规则、标准等方面求同存异，推动构建新型南北关系。发达国家应率先履行官方发展援助承诺，发展中国家要提升自主发展能力，加强南南合作。他表示，中方将继续积极行动，为实现可持续发展议程作出更大贡献。

(责编：贾文婷、张悦)

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