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中老铁路开通满500天 累计发送旅客1443万人次

2023年04月19日17:13 | 来源：新华网
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　　新华社昆明4月19日电 题：中老铁路开通满500天 累计发送旅客1443万人次

　　新华社记者樊曦、丁怡全

　　19日，西双版纳站候车大厅内，拎着大包小包的旅客在闸机前排队等待验证进站乘车，身着傣族服饰的工作人员在“丝路·金花”服务台前为旅客提供列车信息咨询、退改签等温馨服务。

　　作为中老铁路黄金旅游线上的“网红”车站，西双版纳站开通一年多来已累计发送旅客345万人次。4月12日至4月16日泼水节假期间，西双版纳站日均发送旅客超2万人次，4月16日单日发送旅客达2.7万人次，创历史新高，成为中老铁路客流火爆的写照。

　　自2021年12月3日开通以来，截至2023年4月18日，中老铁路已安全运营了502天，累计发送旅客1443万人次。4月13日起，中老铁路开行国际旅客列车，昆明至万象间可实现乘火车当日通达，两国民众往来更加便利。国际旅客列车开行6天来，跨境旅客实现稳步增长，出入境旅客已达2326人次。

　　中老铁路开通以来，“复兴号”“澜沧号”动车组运行安全、绿色、快捷、舒适，大幅缩短了沿线城市间时空距离，受到两国民众青睐，成为出行首选。铁路部门科学分析客流变化，精准投放运力，丰富客运产品供给，优化站车服务举措，较好满足了旅客出行需求。

　　国内段，日均开行客车42列，单日最高开行70列、发送旅客达7.4万人次，累计发送旅客1219万人次。实行多语种服务和计次票、定期票新型票制，在11个车站推出空铁联运产品，有效提升旅客出行体验。不断丰富客运产品供给，集合云南优质旅游资源开行“从雪山到雨林”“亚洲象牵手大熊猫”旅游列车；实施30日定期票、20次/90天计次票产品，进一步满足城际、通勤、商务、公务等旅客的出行购票需求。

　　老挝段，针对老挝人民乘车需求，日均开行客车6列，单日最高开行10列、发送旅客突破1万人次，累计发送旅客224万人次。陆续开通嘎西、孟阿、纳磨等客运站，办理客运业务的车站由开通初期的7个增至10个；上线启用老挝段互联网手机APP售票系统，实现旅客足不出户即可购票、改签。实现动车组与普速列车共线运行，在老挝主要城市开设售票点，延长预售票时间，极大方便了老挝人民乘坐火车出行。

　　西双版纳傣族自治州文化和旅游局局长马晓冬告诉记者，中老铁路国际列车的开行不仅为构建中国与南亚东南亚黄金大通道、中老命运共同体发挥了积极作用，同时满足了中老两国广大旅客跨境出行和出境旅游等需求，对推动两国旅游等产业发展具有十分重要的意义。

　　与此同时，中老铁路货物运量实现稳步增长。中老铁路开通运营以来，全线累计完成货物运量1884万吨。其中，国内段发送货物1463万吨，国外段发送货物421万吨，运输跨境货物370万吨。

　　中老铁路开通以来，促进了区域互联互通和互利共赢，给中国、老挝以及邻近的东盟国家企业和民众带来实实在在的机遇和红利，为沿线经济社会发展注入强劲动力。从中国发运到老挝的货物主要是机械设备、家用电器、蔬菜、鲜花、机械配件等，从老挝发运到中国的货物主要是金属矿石、木薯、薏米等，通达中国9个省区市。

　　目前国内25个省区市相继开行了中老铁路跨境货物列车，货物已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、越南、新加坡等共建“一带一路”国家和地区，货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等2000余种，形成了稳定高效的国内国际双循环运输通道，助推国际产业链供应链稳定畅通。

(责编：贾文婷、张悦)

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