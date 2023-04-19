新华社泰国兰乍邦4月19日电 通讯：泰国榴莲通过中老铁路运抵昆明

新华社记者王媛媛 丁怡全 林昊

在泰国东部兰乍邦火车货运站，一辆辆满载榴莲的集装箱卡车正有序进入，铁路工作人员顶着炎炎烈日指挥吊车将集装箱货柜陆续从卡车转运到列车上，物流公司工作人员则忙着确认每个集装箱货柜的信息。

这列装有400吨榴莲的“水果列车”于16日下午从兰乍邦出发，17日在老挝境内换装到中老铁路列车，19日上午抵达终点站昆明。

发车当天，泰国植物类进出口方面的专家奥拉泰专门来到货运站现场。她接受采访时表示：“以前，大批量的榴莲运输到中国主要通过公路和海运两种方式，受天气等不确定因素影响大，有时候运输时间长达20天。经过中老铁路运输，榴莲从泰国发车3天就能抵达昆明。”她说，这使泰国水果商可以出口成熟度更高的榴莲。

泰国商务部数据显示，2022年，中国是泰国榴莲最大出口市场，占总出口量96%，出口总额30.9亿美元。

“通过中老铁路快速、准时的运输，我们希望越来越多的中国消费者能够像泰国人一样品尝到新鲜、美味的泰国榴莲。”奥拉泰说。

泰国皇家农场集团有限公司在泰国知名榴莲产地尖竹汶府经营榴莲加工厂已有16年历史，该公司总经理威利萨告诉记者：“中国市场需求的持续增长使得榴莲收购价格连年上涨，加工厂数量和相关产业工人收入持续增加。”

泰国总理府副发言人拉差达先前表示，2023年泰国水果作物产量预计约为116万吨，其中榴莲产量预计为75.6万吨，从4月开始大量上市。

为满足大量榴莲集中上市时的出口需求，已从事水果出口运输业务20多年的泰国时必达国际物流有限公司决定今年大力发展铁路运输业务。公司运营总监潘娇玲接受记者采访时说：“中老铁路运输具有时间短、稳定性高的特点，而且公司今年实现了对集装箱的远程实时定位和温度监控，还能及时向客户发送物流信息，受到了客户欢迎。”

在中国昆明，这列“水果列车”抵达当天，广州市范果多贸易有限公司负责人范立刚从广州赶来查验他订购的榴莲。他告诉记者，铁路运输既保障了榴莲品质又降低了公司经营成本，公司计划进一步拓展成都、贵州等西部市场。

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