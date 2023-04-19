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中国代表呼吁应对世界经济和发展等领域突出挑战

2023年04月19日16:25 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月18日电 中国常驻联合国副代表戴兵18日在联合国2023年发展筹资论坛上发言，呼吁各国树立命运共同体意识，聚焦应对世界经济和发展等领域突出挑战，推动更加包容、普惠和有韧性的全球发展。

　　戴兵说，要加强宏观经济政策协调，密切关注系统性风险，维护国际金融体系稳定。主要发达经济体要切实采取负责任的财政和货币政策，避免更大负面外溢影响。一些国家搞“脱钩断链”，违背自由贸易精神和市场规律，给世界经济带来严重负面冲击，中方坚决反对。

　　他说，要深化发展合作，着力解决长期困扰全球经济治理体系的结构性问题，加快推进国际金融架构改革，增强发展中国家和新兴市场国家发言权和代表性。

　　戴兵表示，要构建开放型世界经济，维护全球供应链产业链稳定畅通，坚定推动贸易和投资自由化便利化，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制和规则，反对单边主义、保护主义，推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。

　　他强调，要坚持“共同行动、公平负担”的原则，落实好二十国集团缓债倡议等。多边机构和私营部门要积极参与落实国际减缓债共识，充分发挥多边开发银行作用，为发展中国家提供更多发展资源。

　　戴兵说，中方一贯高度重视发展筹资问题，为缓解发展中国家债务负担、促进可持续发展作出了积极贡献。中方欢迎各方在发展筹资等全球发展倡议重点领域深化务实合作，实现共同发展，开创共同未来。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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