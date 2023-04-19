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中国工业互联网平台参展汉诺威工博会获好评

2023年04月19日14:42 | 来源：人民网-国际频道
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与会专家与企业代表共同向全球发布了BaaS工业大脑。人民网记者刘仲华 摄
与会专家与企业代表共同向全球发布了BaaS工业大脑。人民网记者刘仲华 摄

人民网汉诺威4月19日电（记者刘仲华）2023汉诺威工业博览会4月17日在德国开幕。本届展会以“工业转型—创造不同”为主题，吸引了全球约4000家企业参展，成为展现世界工业创新与发展成果的重要平台。

在汉诺威工博会开幕首日，2023卡奥斯数字生态峰会在博览会现场举行。该峰会以“数字生态 智造未来”为主题，来自国际组织、跨国企业和科研机构的多名代表出席会议并发言。他们对中国工业互联网平台亮相汉诺威工博会表示欢迎，认为该平台将助力全球制造业数字化转型。

作为本届汉诺威工博会上唯一参展的中国工业互联网平台，卡奥斯COSMOPlat携八大解决方案及九大实践案例亮相，展现了未来工厂、工业大脑等数字化技术创新及行业、区域赋能成果，向来自世界各地的参展商和观众展示了中国企业的创新力量，向世界传递了中国高质量发展的底气与信心。

卡奥斯相关业务负责人官祥臻表示，卡奥斯COSMOPlat是全球首家引入用户全流程参与体验的平台，是具有中国自主知识产权的平台，也是用户、企业和资源多边交互的平台。期待借助汉诺威工博会的机遇与全球的企业、平台开展更多、更深入的交流与合作，与各方生态携手共探全球工业未来。

在数字生态峰会上，卡奥斯向全球发布了BaaS工业大脑，以及数字孪生、智能制造、能碳管理等产品解决方案，并围绕全球生态共建，积极探索开放、合作、融入、共赢的生态路径。为推动绿色智造，携手多位国际专家，共同发起《可持续灯塔工厂汉诺威倡议》，助推开放生态建设。为吸引优秀人才，卡奥斯发布吸纳全球行业专家的“卡奥斯MVP计划”，完善数字生态结构。卡奥斯在峰会现场向全球各方生态发出邀约，欢迎全球企业加入卡奥斯平台，共建开放、合作、融入、共赢的工业互联网生态体系。峰会现场卡奥斯还与SEW、宏发等五家全球企业签约工业互联生态合作，赋能企业转型共赢。

作为首批加入MVP计划的专家，欧洲著名德国弗朗霍夫协会软件与系统工程研究所所长鲍里斯·奥托说，近年来中国工业互联网取得了很大进步，在工业互联网生态系统日益全球化的当下，卡奥斯率先为全球各国的数据空间合作搭建起了宝贵的“桥梁”，将为全球制造业带来潜力巨大的数据生产力。

世界经济论坛未来制造领域专家玛米亚·芬得利在会上表示，可持续发展是未来的必然趋势，其中工业生产领域改善空间很大，卡奥斯在低碳环保方面的解决方案是顺应全球可持续发展趋势的。

欧洲宏发有限公司副总经理亚历山德罗·库洛瑞斯表示，我们希望通过卡奥斯开放的工业互联网生态的赋能，让更多产品融入不同的个性化解决方案，真正走进千行百业，持续助力制造业数字化转型升级。

德国凯姆尼茨大学教授埃贡·穆勒教授表示，本届展会上卡奥斯展示了最近几年的发展成就，特别是在软件方面更加成熟。这次峰会上发布的BaaS工业大脑，表明卡奥斯平台可以自如地处理智能制造背后的大数据，这对工业互联网非常重要。卡奥斯起源于对不同用户需求的满足，并逐渐发展成为企业到企业的工业互联网生态。这种互联又开放的生态是卡奥斯的优势，可以让制造业企业在大规模生产的同时满足不同客户的个性化需求。

汉诺威工博会贸易展览及产品管理全球总监胡贝图斯·冯·蒙绍表示，中国的飞速发展令人印象深刻，尤其在某些技术领域的进步世界领先。而且这种高质量发展“加速”的态势仍在继续，呈现出巨大潜力。相信利用好人工智能等科技优势的公司在未来几年会实现加速发展。

据介绍，卡奥斯 COSMOPlat是中国海尔集团基于30多年制造经验孵化的工业互联网平台，致力于通过制造技术与新一代信息技术融合，构建跨行业、跨区域、跨文化的立体化数字经济赋能新范式。2017年以来，卡奥斯多次参展汉诺威工博会，曾得到工业4.0之父、德国工程院院长孔翰宁与凯姆尼茨大学教授埃贡·穆勒等权威专家称赞和认可。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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