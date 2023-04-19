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中老铁路开通满500天 累计发送货物1884万吨

记者王彦田 孙广勇
2023年04月19日14:37 | 来源：人民网-国际频道
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4月19日，位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市的野象谷站，工作人员正忙着装载货物、吊运集装箱，货场上呈现出一派热火朝天的繁忙景象。中老铁路开通后，野象谷站货运量持续上涨，橡胶、糖蜜等货物通过铁路源源不断运往全国各地。

“野象谷站货场初设年吞吐量仅为75万吨，但是开通第一年我们就完成了160多万吨，远远超出预期。”中国铁路昆明局集团有限公司普洱车务段野象谷站站长何春荣说，野象谷站货运良好势头，只是中老铁路上的一个缩影。

今年以来，伴随着疫情防控较快平稳转段，生产需求企稳回升，中老铁路货物运量实现稳步增长，日均发送货物5.6万吨，较去年同期增长180%，日均运输跨境货物1.2万吨，同比增长260%。自2021年12月3日开通以来，截至2023年4月18日，中老铁路已安全运营了502天，全线累计完成货物运量1884万吨。其中，国内段发送货物1463万吨，国外段发送货物421万吨，运输跨境货物370万吨。

中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷的国际物流大通道，运输时间和物流成本大幅压缩，运输需求十分旺盛。铁路部门加大货物运输组织力度，提升运输能力和效率；加强货运基础设施建设，万象南站换装场建成，中老泰铁路实现互联互通；加强与海关部门沟通协调，积极推行快速通关和转关模式，大幅提升口岸通关效能，逐步压缩货物通关时间；减免铁路集装箱保证金和用箱费用，进一步降低物流成本；持续打造定点、定时、定线、定车次的中老“澜湄快线”货运品牌，实现昆明至万象最快26小时直达。

中老铁路开通以来，促进了区域互联互通和互利共赢，给中国、老挝以及临近的东盟国家企业和民众带来了实实在在的机遇和红利，为沿线经济社会发展注入了强劲动力。从中国发运到老挝的货物主要是机械设备、家用电器、蔬菜、鲜花、机械配件等，从老挝发运到中国的货物主要是金属矿石、木薯、薏米等，通达中国9个省区市。

目前国内25个省市相继开行了中老铁路跨境货物列车，货物已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、越南、孟加拉、新加坡等共建“一带一路”国家和地区，货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等2000余种，形成了稳定高效的国内国际双循环运输通道，助推国际产业链供应链稳定畅通。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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