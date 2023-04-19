新华社巴西利亚4月18日电 专访：巴中地球资源卫星新协议印证了两国科技合作的成功——访巴西科技部长桑托斯

新华社记者卞卓丹

代表巴西政府在中国签署了两国加快推进中巴地球资源卫星06星研制的协议后，巴西科技部长卢西亚娜·桑托斯18日在巴西利亚接受新华社记者专访时表示，巴中地球资源卫星新协议印证了两国科技合作的成功。

桑托斯认为，在更加友好和广泛的双边政治与经济关系框架下，巴中两国合作意愿日益增强，并在重要科技领域加深合作，这不仅有利于促进社会发展、增进人民福祉，更凸显两国关系的不同凡响。

回顾以往，桑托斯说，始于1988年的巴中地球资源卫星项目是两国政府通过各自国家航天局合作开发的，执行单位分别为巴西国家空间研究所和中国空间技术研究院，最初阶段开发的遥感卫星主要用于收集环境、农业和自然资源等领域的地球信息。

“地球资源卫星项目的稳定和成熟为我们带来巨大的成就。”桑托斯告诉记者，“通过合作，两国共同开发了6颗卫星，巴西也成为遥感数据生成技术的所有者”。

从技术角度看，桑托斯认为，中巴地球资源卫星06星未来具有的新功能将使警报等更加准确。她说：“这颗卫星采用合成孔径雷达新技术，具有在任何天气条件下穿过云层生成数据的巨大优势，此外还可以监测火灾、水资源、自然灾害、城市扩张、农业区域和土地利用等情况。”

据悉，在巴西政府2004年实施免费获取公共数据的政策后，巴西国家空间研究所发布了超过200万张地球资源卫星图像。地球资源卫星收集的数据在巴西不仅供政府使用，也被其他机构用于城市规划、精准农业、环境监测、采矿等。

在桑托斯看来，中巴地球资源卫星06星将在已运行的中巴地球资源卫星04星、中巴地球资源卫星04A星等基础上，改进对巴西生物群落的监测，尤其是亚马孙地区。“巴中地球资源卫星项目对遏制亚马孙森林砍伐至关重要。”桑托斯说，由此可见，“巴中科技合作不仅有利于两国，更惠及全球”。

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