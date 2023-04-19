中巴员工利用午饭空闲时间一起纪念第1000万台电视机下线。人民网记者吴杰 摄

人民网玛瑙斯4月18日电 （记者吴杰）液晶显示面板从厚到薄能效提升，荧屏尺寸从32到43、55、65、98，屏幕清晰度从标清到高清、4K、8K……中国企业TCL巴西玛瑙斯彩电工厂经过7年快速发展，于4月18日迎来第1000万台彩电下线的重要时刻。

巴西是世界人口第五大国，市场规模巨大，但是复杂的关税、地方工业保护、金融及法律环境给走向海外的中企竖起了颇具挑战的高门槛。2016年，TCL与巴西SEMP成立合资公司，将有竞争力的产品和技术推向巴西市场，同时结合巴西合作伙伴数十年本地运作能力，进行强强联合。

该公司成立7年来，以年均超过34%的速度快速增长，在巴西彩电市场占有率位居三甲，其高速增长的秘诀在于产品不断更新迭代，满足当地的消费需求。公司还非常注重在营销中融入巴西文化。足球是巴西的名片，也是连结彩电品牌和巴西消费者之间的有效对话渠道。该公司一直坚持打“足球牌”，通过与美洲杯和解放者杯等足球赛事合作、签约巴西国家队、巴西球星代言等形式，让电视品牌成为巴西年轻人讨论的焦点，让品牌借助足球深入人心。

巴方员工在现代化流水线上忙碌。人民网记者吴杰 摄

据该企业在巴西玛瑙斯电视基地巴方负责人桑德里尼介绍，新冠疫情期间，基地实施严格的防控措施，坚持生产，产量不降反增，这也是公司能保持快速增长的原因之一。公司目前设有电视与空调两个生产基地，非常注重将工业能力本土化，并与当地供应商和合共生，全产业链条创造5000多个就业岗位，有力地履行社会责任，造福当地社会。

“低价恶性竞争不可取，我们还是要坚持走高端制造之路，持续提升质量，加快发展步伐。” TCL巴西公司总经理岳海平表示，“公司目标是将让第二个1000万台彩电下线缩短为三年。此外还要力争为更多巴西用户提供空调、冰箱、洗衣机、手机和音响等其他优质终端产品，为巴西社会创造更多就业机会。”

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