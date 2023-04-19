人民网 张荣

全球化智库(CCG)特邀高级研究员、复旦大学学者华一卿。 受访者供图

4月14日下午，中方在北京人民大会堂东门外广场举行仪式欢迎巴西总统卢拉访华。期间，军乐团奏响巴西80年代经典名曲《新时代》，也印证了中国和巴西两国关系进入新时代。

全球化智库(CCG)特邀高级研究员、复旦大学学者华一卿近日接受人民网专访时表示，巴中两国对于世界新秩序的愿景不谋而合，都推崇消除贫困，人与自然和谐发展，建设一个更加繁荣、更可持续的世界。卢拉是中国在2023年全国两会胜利闭幕后接待的首批外国元首之一，这也凸显了巴西政府对于和中国双边关系的重视。

双边互利合作前景宽广

中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家。巴西是第一个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家，也是第一个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。中国是巴西第一大贸易伙伴国和第一大出口收入来源地。中国和巴西同为金砖国家以及二十国集团等多边机制成员国。

华一卿表示，此次卢拉访华进一步推动了巴中两国双边关系发展。她表示，在过去的几年，巴中经贸合作蓬勃发展，硕果累累。两国还不断推动碳市场和绿色资产分类标准等方面的合作。卢拉总统访华期间，双方签订了15项贸易协议，涉及科学、技术、文化等领域，两国战略伙伴关系助推两国经贸合作全方面发展。

除此之外，巴中两国不断强调落实“2030年可持续发展议程”。中国成为巴西在工业化进程中的合作伙伴。两国在可持续发展领域合作日益深化，为巴西经济转型提供了重要助力。此次国事访问不仅旨在巩固两国合作伙伴关系的现有基石，更是为了在此基础上搭建新的平台。

本币结算传递更多互信 促进经贸合作便利化

巴西政府3月29日表示，巴西和中国已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易结算。此举有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。

卢拉13日到访位于上海的新开发银行总部，并呼吁金砖国家之间应以本币进行结算。据报道，卢拉在致辞时说：“为什么（金砖国家）不能用自己的货币来结算呢？我知道大家都习惯了使用美元，但21世纪我们可以做做不同的事。”

对此华一卿提出，本币支付机制可以在未来十年内将两国之间的交易成本缩减15亿美元。该机制还可以帮助无法获得美元信贷额度的中小型巴西企业进入中国市场，增加融资的机会，并在减少巴西外汇风险的同时，推动人民币的国际化和国际金融体系的改革。

超出双边关系范畴 共创繁荣美好世界

华一卿指出，此次访问具有超越双边关系范畴的世界意义。“巴西和中国都在全球治理中发挥着重要作用。面对当今时代一系列挑战，例如气候变化、消除饥饿与贫困、能源转型和全球经济治理改革等议题，两国积极探索，不断建立合作机制。”

她说：“考虑到将农村发展计划和抗击饥饿计划统筹关联起来的重要性，双方共同签署了谅解备忘录，旨在深化社会和农村发展领域合作，共同抗击饥饿和贫困。新开发银行行长迪尔玛·罗塞夫将以新开发银行为平台，推动消除贫困、克服不平等和促进共同发展,为所有人创造一个更加繁荣和可持续的世界。”

华一卿还提出，巴中两国可以探索建立消除饥饿和极端贫困的合作机制，汲取两国此前积累的经验，发挥巴西对于全球粮食安全的重要作用，构建更具可持续性和韧性的粮食系统。

奏响友好合作主旋律 春季外交开出繁花

今年是中巴建立战略伙伴关系30周年，明年将迎来两国建交50周年。访问期间，两国元首共同见证了双方签署贸易投资、数字经济、科技创新、信息通信、减贫、检疫、航天等领域多项合作文件。

双方就共同深化以开放包容、合作共赢为特征的中巴全面战略伙伴关系达成重要共识，并发表《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》。华一卿表示，巴中两国都拒绝零和博弈思维，这对维护广大发展中国家共同利益、推动建立更加公正合理的国际秩序有着重要意义。

卢拉此次访华标志着中巴两国关系迈上新台阶。双方将在更广泛的领域展开合作，推动两国关系不断向前发展。在春意盎然之时，两国外交开出“繁花”，让沁人心脾的花香吹到大洋彼岸，也为南美洲地区与中国之间的合作提供新机遇。

(责编：刘叶婷、杨牧)