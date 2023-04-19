海湾地区多名官员说，2017年遭周边阿拉伯国家集体“断交”的卡塔尔正与断交国之一阿拉伯联合酋长国着手恢复外交关系，两国有望在数周内正式复交。

据路透社18日以多名不具名官员为消息源报道，卡塔尔与阿联酋“正处于恢复外交关系、重开使馆的程序中”。

一名阿联酋官员说：“眼下，两国包括重开使馆在内的外交关系激活程序正在进行中。”

另外两个消息源说，卡塔尔与阿联酋有望在数周内全面恢复外交关系，预计在6月中旬前互相重开使馆并派出新任大使。

按照上述消息源的说法，双方官员上月底同意正式恢复外交关系，阿联酋已就大使人选知会卡塔尔。

卡塔尔国际媒体办公室当天晚些时候在一份声明中证实，双方“尽快重开各自使馆的工作正在进行中”。

2017年6月，沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。卡塔尔否认上述指控。

2021年1月，第41届海湾阿拉伯国家合作委员会首脑会议在沙特西部城市欧拉举行，与会领导人在峰会上签署了《欧拉宣言》，沙特、阿联酋、巴林、埃及四国宣布与卡塔尔恢复外交关系。沙特、埃及同年与卡塔尔重新互派大使。巴林与卡塔尔外交部本月12日晚宣布，两国已同意正式恢复外交关系。

阿联酋2021年恢复与卡塔尔的经贸和人员往来，两年来高层互访日渐频繁。

卡塔尔与阿联酋有望正式复交，是近来中东地区多项外交积极进展之一。在中国支持下，沙特与伊朗代表上月达成北京协议，本月签署联合声明，宣布恢复外交关系。

此外，包括沙特、埃及在内的中东多国上周开会商讨“叙利亚回归阿拉伯国家联盟”事宜。也门冲突双方上周开展大规模换俘，并就续签停火协议展开谈判。（郜婕）（新华社专特稿）

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