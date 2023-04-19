据俄罗斯和日本防务部门18日通报，俄两架战略轰炸机当天在远东地区执行巡逻任务，日本方面随后出动一架喷气式战斗机应对。

据俄国防部通报，两架图-95MS轰炸机在鄂霍次克海和白令海执行了巡逻任务，是军方突击检查太平洋舰队战备状态行动的一部分。

日本防卫省随后在一份声明中说，日方一架喷气式战斗机已紧急起飞，以回应俄方“情报收集”飞机在日本海上空的活动。声明还说，17日至18日，俄方2艘驱逐舰和6艘巡逻艇被观察到在日本北海道附近海域活动。

前一天，日本内阁官房长官松野博一就俄罗斯在日俄争议岛屿附近举行军事演习向俄方提出抗议。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天晚些时候回应说，俄方演习“严格按照国际法”开展，旨在应对各种各样的地区安全威胁。

俄日关系一直受领土争议困扰。日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿的归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

根据俄罗斯总统普京的命令，俄国防部自4月14日起对太平洋舰队战备状态进行突击检查。据塔斯社17日报道，这一舰队近日在日本海水域进行了反潜演习。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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