本报记者 王俊岭

四月十二日，湖南省永州市湖南德力重工有限公司内，工人在检验微型挖掘机。

钟伟锋摄（人民视觉）

江苏省连云港市路友重工有限公司生产车间内，工人正在装配挖掘机。

王健民摄（人民视觉）

一列装载挖掘机、铣刨机等大型机械设备的中欧班列从河南南阳站发车，驶向俄罗斯车里雅宾斯克。

王 玮摄（人民视觉）

在外贸领域，挖掘机出口是观察工程机械行业乃至制造业表现的一个风向标。今年以来，中国挖掘机出口持续升温，成为世界经济艰难复苏进程中的一抹亮色。

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业的统计，今年1—3月，主要制造企业各类挖掘机出口28643台，同比增长13.3%，部分行业龙头企业产品实现出口翻番，且订单还在增加。

国产挖掘机在海外为何如此“俏”？记者进行了采访。

主要工程机械，中国产量全球第一

工业和信息化部信息显示，中国目前已形成22大类工程机械产品，是产品类别和品种最齐全的国家之一，其中挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。国产挖掘机出口快速增长的背后，是制造业企业高质量发展的身影。

高质量，体现在产品本身——

据中联重科土方机械有限公司副总经理吴元峰介绍，今年一季度中联重科主力型号挖掘机产品出口销量同比增长超过200%。这个成绩，与企业在产品研发和生产工艺上的大力投入密不可分。

“近年来，我们在长沙打造了行业内第一家全流程智能制造挖掘机生产基地，实现了兼容性更强的柔性生产。与传统生产线相比，新基地挖掘机平均产能提升近70%、生产周期缩短65%。凭借在作业力量、施工效率、节省燃料以及应对复杂工况等方面的表现，中联重科的中大挖产品获得了海外客户高度认可。”吴元峰对本报记者说。

吴元峰说，拓展海外市场，中联重科将第一时间把新技术应用于出口产品中，瞄准欧美高端市场，提升产品的智能化和信息化水平，同时积极开展新兴国家市场“工况适应性”调研。

高质量，还体现在配套服务——

柳工今年一季度挖掘机整体出口同比增长16%，其中30吨位以上的大型挖掘机产品同比增速超过80%。谈及海外销售的喜人态势，柳工挖掘机国际业务总监林深才难掩兴奋。

他告诉本报记者，欧美及东南亚地区近年来不断加大基建投资和矿产开发力度，给中国挖掘机带来了市场机遇。“我们的挖掘机平均无故障时间超过1700小时，还有平地机、推土机、装载机等土石方系列产品以及遍布全球的售后服务网络对客户提供全方位支撑。”林深才说，柳工在服务端的投入成为获取海外客户青睐的重要法宝。

目前，柳工挖掘机在全球102个国家设立了7个销售大区，每个区域内都有自建的销售渠道和售后服务体系，提供“7×24小时”的服务。林深才举例说，客户在施工中遇到各种问题可以第一时间向柳工反馈。凭借全球各区域经销商和网点充足的配件储备，柳工可以在最短时间内为客户提供保养和维修服务。

微型挖掘机出口成为新亮点

中国社科院工业经济研究所研究员周民良表示，在全球经济下行压力较大的背景下，北美、欧洲、东南亚、中东等地经济体通过在基础设施建设、矿山开采等领域加大投资来稳定经济增长，这是挖掘机等工程机械产品海外需求增长的一个重要原因。此时，中国企业凭借多年积累的技术实力、产品口碑、服务体系，积极抢抓海外市场订单，实现了国产挖掘机等工程机械产品出口的增长。

今年以来，国产挖掘机“走出去”的一大亮点，是中小企业异军突起，得到海外市场的认可。

山东济宁小伙儿姜朝相大学毕业后曾经做过很长一段时间的挖掘机贸易。时间一长，他发现济宁周边挖掘机产业链十分完整，已经形成规模优势。“何不自己做专供海外市场的挖掘机？”2021年，姜朝相迈出关键一步，创办了山东海拓机械集团有限公司的生产制造车间。

“一方面，在欧美地区，很多家庭在打理花园和农场时经常需要用到操作方便、小巧灵活的微型挖掘机。另一方面，与中大型挖掘机需要专业人员操作相比，微型挖掘机不需要太多培训，使用门槛较低。”姜朝相告诉本报记者，经过努力，海拓机械生产的机重3.5吨以下微型挖掘机出口销路渐渐打开。“今年一季度，出口量同比增长超过70%。特别是3月份产销700多台，比去年同期翻了近1倍，真有点出乎意料！”

小企业闯出大天地，原因何在？姜朝相认为，国产挖掘机性价比高、跨境电商打通销售渠道是两个主要原因。“在美国市场，卡特彼勒也生产微型挖掘机。虽然其工艺确实比我们好一些，但产品售价是我们的3倍。我们借助阿里巴巴国际站提供的直播电商等服务实现‘借船出海’，‘Hightop’牌微挖正获得越来越多客户的认可。”姜朝相说。

阿里巴巴国际站高级行业运营专家王晓冬说，挖掘机已成为代表中国制造实力的典型产品之一。“相比大型企业，中小企业的挖掘机产品主要是微挖、中小挖，具有产品丰富、应用领域广、价格竞争力强等特点。跨境电商平台可以为这些产品扩大出口提供有力支撑。”王晓冬对本报记者说，阿里巴巴国际站针对不同国家的海外买家推广不同种类的挖掘机商品，以满足其多样化需求。

着眼于全球市场进行布局

挖掘机畅销海外，对经济的辐射带动作用不小。

天眼查数据显示，截至4月中旬，全国存续在册企业中经营范围含“挖掘机”的超3.8万家。从地域分布来看，山东、安徽、浙江、河北、江苏挖掘机相关企业数量较多，在全国占比分别为15.68%、10.06%、9.42%、7.93%、6.12%。从成立时间分布来看，51.6%的企业成立时间在1至5年之间，行业发展速度之快可见一斑。

面对海外市场机遇，企业都铆足了劲儿。

国机重工集团国际装备有限公司董事长王传明告诉本报记者，目前公司挖掘机销售主要出口市场遍布阿根廷、厄瓜多尔、菲律宾、印尼及中东地区。出口主力产品是20吨及以上大吨位挖掘机，可用于矿山开采、道路建设、农田水利等领域。今年一季度，公司挖掘机出口业务取得“开门红”。

“挖掘机作为工程机械的代表性产品，质量可靠性始终是第一位的。近年来，国产高端零部件供应体系的成熟，确保了我们挖掘机的品质。如今，我们每款挖掘机新品都要经过3000小时以上的‘实战检验’才会推向市场。”王传明说，公司还针对不同国家客户的使用习惯，积极增强本地化服务，新增多名常驻工程师并逐步培养了当地一批服务人员，确保SINOMACH整机售后服务水平。

山河智能国际市场发展中心总经理肖智海说：“在微小挖上，我们专门针对欧美客户体型和操作习惯开展挖掘机设计。在中大挖上，我们的产品集多功能性、高效性、灵活性、舒适性为一体，通过高精度控制系统提升操作的灵敏性。这些挖掘机在全球各地的市政工程、矿山凿岩、工程基建等领域都能大显身手。”

肖智海说，山河智能一直坚持自主研发、自主创新。优异的产品性能叠加具有竞争力的价格，在国外市场收获了不少“忠实粉丝”。

北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆认为，中国挖掘机畅销海外，本质上是中国制造业实力和水平获得世界认可的体现。万喆说，基础设施建设是一个地区经济社会发展的重要前提。十年来，“一带一路”倡议在沿线国家乃至更广范围内引发了巨大的共鸣。各项合作的走深走实，为国产挖掘机出海创造了重要的外部环境。“未来，相关企业要积累出海经验，进一步提升挖掘机产品的数字化、电气化、自动化、智能化水平，获得更强的竞争力。”她说。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)