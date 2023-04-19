4月15日，义乌·韩国流行时尚行业企业恳谈会在首尔举行。义乌市政府供图

人民网首尔4月19日电 （记者张悦）义乌市政府和企业家代表团于4月15至19日访问韩国，期间举办和参加多项交流活动，积极推动义乌市与韩国的经贸交流，助推中韩中小企业加强合作。

义乌·韩国流行时尚行业企业恳谈会15日在首尔举行。义乌市委常委、副市长王炜和韩国韩中文化友好协会会长曲欢、总统直属国民统合委员会企划分科委员长崔载千、国会议员崔承宰、首尔市中区议长吉基永出席，中国驻韩国大使馆参赞于冰参加活动。义乌市外事办、商城集团偕饰品、帽类、围巾等从事流行时尚相关品类的50余家企业一同参会交流。

义乌市人民政府与韩国韩中城市友好协会16日在韩国京畿道水原共同举办“助力义乌市场发展——中韩企业交流恳谈会”，义乌市商城集团偕饰品行业商会、饰品配件行业商会、围巾协会、帽类协会会长团企业与韩国饰品、时装行业设计、生产领军企业，围绕义乌市场发展开展深入探讨、共同建言献策。

义乌市委常委、副市长王炜和韩国韩中城市友好协会会长、义乌市场发展海外咨询委员权起植共同主持恳谈会，韩国国会议员郑成湖、中小企业论坛会长朴相熙、韩国放送公社（KBS）理事长南永振、首尔传媒大学理事长赵光济等政、商、学各界知名人士出席。

“中国义乌-韩国中小企业贸易促进论坛”17日下午在首尔韩国新闻中心举行。义乌市外事办、浙江中国小商品城集团偕饰品、帽子、围巾等行业50余名企业家同韩国中小企业代表现场交流。

王炜强调，正如中国的发展借力世界、惠及全球，义乌市场发展同样需要各国朋友共同参与，同样能给更多伙伴带来福祉。义乌坚持“兴商建市”不动摇、改革开放再出发，欢迎四海宾客到访“世界小商品之都”，感受“莫名其妙、无中生有、点石成金”的义乌奇迹，并围绕义乌货源汇聚、电商发达、物流高效的市场优势勤于思考、广谋项目、多做文章，扎实开展合作、放手拓展空间，努力实现双赢、共赢、众赢。

权起植表示，义乌作为“世界小商品之都”市场建设能力出众，疫情中保持活力，疫情后迸发生机。“疫情中我到访义乌时，曾实地体会义乌市场的成功密码，作为义乌市场发展海外咨询委员组织此次企业恳谈活动更是意义重大。希望韩中双方企业通过交流创造出新的商机，也期待为义乌市场蓄力发展提供灵活管用的点子和高屋建瓴的观察。”

“助力义乌市场发展——中韩企业交流恳谈会”4月16日在韩国京畿道水原举行。韩中城市友好协会供图

(责编：刘叶婷、杨牧)