杨 宁 胡 萍

今年一月，王潮锋（后排左一）与学生参与巴塞罗那春节联欢晚会。

受访者供图

中国武术讲究刚柔并济、内外兼修，是中国传统文化的重要组成部分。

近年来，很多海外华侨华人开办武馆、武术俱乐部，教授中国武术。历史悠久、底蕴深厚的中国武术受到了广泛关注，得到越来越多外国民众的喜爱，成为外国民众了解中国文化的“重要窗口”。

弘扬武术精神

2004年，常春前往少林塔沟武术学校习武。在学习过程中，她发现自己难以全身心投入武术练习。一段时间后，她决定放弃武术学习，转入郑州一所旅游学校继续学业。几年后，回到塔沟武术学校探望教练和同学时，常春与来中国习武的英国人马修相识，走进了婚姻殿堂。

2008年，常春与马修定居英国伦敦，开办武馆，教授中国武术。谈起开办武馆的原因，常春表示：“在英国，相较于跆拳道和空手道等运动，少林武术知名度低、受众群体小，拥有更广阔的发展空间。”

3年前，一名妈妈将她1岁半的女儿送入武馆学习，这让常春和马修十分惊讶。“一般来说，我们只招收4周岁以上的学员。1岁半的小孩无法加入正常的课程训练，于是，我们开设了一对一的课程，教授趣味性强的武术招式，寓教于乐。”常春说。

学习初期，小女孩时常哭闹，对课程较为抗拒。但渐渐地，她爱上了武术。现在，4岁半的她将武馆视为自己的第二个家，学习劲头十足。她的训练视频在社交平台上收获了很多点赞。

一名习武10多年的学生让常春印象深刻。她说：“这名学生每周驱车往返4小时，只为参与1小时的训练课程。10多年前，他意外丧子，几乎丧失了对生活的兴趣。一次活动中，他了解到武馆。第一节课，他就发现了武术的魅力。在习武过程中，他逐渐重拾生活的勇气。”

马修曾参加真人秀节目，教英国青年基础防身术和中国武术哲学，受到众多媒体关注。节目中，马修走进英国犯罪率较高的几个地区，将几名参与打架斗殴或有不良嗜好的青年带至香港一所寺院。寺院里，马修教授中国武术，尽力帮助他们树立正确的价值观。“直到现在，还有粉丝在我的社交平台上留言说，对那档真人秀节目印象深刻。”常春说。

展示武术风采

“预备，开始！”“扎马步”“换弓步”西班牙巴塞罗那的武馆里，学生们随着华侨王潮锋的口号不断变换招式，做出标准的武术动作。

王潮锋4岁开始学习武术，辗转安康、南阳、温州3地求学。15岁时，他来到西班牙巴塞罗那。学生时期，他兼职在中文学校教授中国武术，结识了许多当地华侨华人，逐渐萌生了开办武馆的念头。

2020年，王潮锋的武馆正式开业。为了实现精准教学，王潮锋根据学生年龄划分了不同班级。他将7岁以下学生所在的班级命名为“功夫熊猫班”。孩子们十分喜爱这个名称，上课时总是兴致勃勃。

多年前，一名西班牙中学教师与王潮锋结识。至今，他依然活跃在武馆课程中，是成人班的“红人”。长时间的中国武术学习让他对中国文化和中国人的思维方式都颇为熟悉。

2023年1月，王潮锋受邀参加“四海迎春——2023巴塞罗那春节联欢晚会暨庆祝中西建交50周年大型演出”，现场座无虚席。虽然仅有半个月的时间策划节目与排练，但他与学生为现场观众呈现了一场武术“盛宴”。

王潮锋说：“尽管出现了一个意外，但整体效果十分完美。在舞狮表演时，西班牙学员处在狮尾的位置。按照节目设定，他需要将另一名学员举起来，踩在他身上。日常排练时，这一系列动作十分顺畅。但正式表演时，他失误了。这件事让他十分沮丧，我尽力开导他说，以后还有很多表演机会。”

中国武术没有明确的段位划分，这让学生搞不清楚自己的水平究竟如何。王潮锋计划在武馆内部设计一套段位体系，激发学生的学习热情。“武术是我生活中不可缺少的一部分。我希望更多人了解魅力十足的中国武术，爱上中国文化。”

传播武术文化

何文艳自10岁开始学习中国武术，2000年入选省队接受专业训练，开启了十余年的专业运动员之旅。退役后，何文艳入职北京一家游戏公司，想要探寻武术之外的世界。

2015年，何文艳来到德国柏林，兼职在德籍俄罗斯人开办的武馆内教授中国武术。教学过程中，何文艳与一名加拿大武术爱好者结识，两人一拍即合，开办了名为“武魂”的武术俱乐部。

谈起这名加拿大武术爱好者，何文艳表示：“她是令我印象最深刻的一名学生。有段时间，我回中国住了几个月。她毅然跟我来到中国，还在桂林阳朔的武馆里学习了一段时间。那是她第一次到中国，自那以后，她爱上了中国文化。现在，她已经可以用简单的中文和我沟通。”

俱乐部以教授竞技武术为主。何文艳说：“相较于传统武术，竞技武术个人风格更明显。学习者可以根据自己的喜好编排武术动作。这个过程类似于舞蹈编排。”

在何文艳看来，武术学习能够锻炼学习者的毅力，使人由内而外地散发自信。在俱乐部的小龄儿童班里，孩子们以基本功练习为主，如压腿、踢腿、蹲马步。有时，孩子们会因为压腿而流泪，但何文艳总会积极鼓励他们。

“老师您看，我比上次进步了。”完成动作后，孩子们开心地对何文艳说。 “我告诉他们，我练武时也会流泪。但哭完后，还可以坚持完成动作就是最棒的。孩子们听完，都会擦干眼泪继续坚持。看到他们的成长，我感到十分欣慰。”

2022年，何文艳受邀参与柏林侨界庆祝中德建交50周年演出。在演出中，她将中国武术与太极完美融合，节奏感满满的表演让现场观众大呼过瘾。表演结束后，不少观众从座位上站起来鼓掌，之后，还有很多人询问何文艳的联系方式。

“在我表演前，俱乐部的6名小朋友登台展示了一些武术动作。尽管排练时间不到一个月，而且每周只排练一次，小朋友们还是努力克服了第一次上台的紧张情绪，呈现出很好的节目效果。排练过程中，有几名学生对于登台演出感到害怕，但在我的鼓励中，他们慢慢收获了自信。”

(责编：苏缨翔、徐祥丽)