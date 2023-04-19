“中文:增进文明交流互鉴”主题论坛的研讨会现场。人民网记者 尚凯元摄

人民网巴黎4月18日电 （记者尚凯元、刘玲玲）当地时间4月18日，2023年“联合国中文日”庆祝活动在联合国教科文组织总部成功举办。活动当天召开“中文:增进文明交流互鉴”主题论坛，共有来自各国常驻联合国教科文组织代表团、联合国教科文组织秘书处、法国及欧洲高校的200余人参加。

中文是联合国六种官方语言之一，也是世界上使用人数最多的语言之一。2010年，联合国将每年中国农历的“谷雨”节气定为“联合国中文日”，此前已连续举办13届庆祝活动，成为联合国及世界各国民众学习中文、了解中国的重要窗口。

中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员主任陈杰在视频致辞中指出，中文是中国参与国际合作的重要媒介，对促进中国与各国人文交流、文化交融、民心相通发挥着积极作用。“中文:增进文明交流互鉴”这一活动主题，既彰显了中文在各国前途命运紧密相连的今天所承载的使命和责任，也与联合国教科文组织秉持的保护语言多样性、文明多样性理念不谋而合。

中国常驻联合国教科文组织代表杨进表示，中国致力于加强与联合国教科文组织在语言领域的合作，愿在实现受教育权、保护文化遗产、促进文化多样性以及传播知识与信息等方面作出贡献。中文在这一过程中发挥着不可或缺的作用。

在世界各大洲，欣赏和学习中文的人正在不断增加。论坛上，法国汉语总督学尼古拉斯·伊迪尔、喀麦隆中等教育部汉语总督学杜迪、欧洲科学院院士徐丹、智利圣托马斯大学国际事务部主任罗伯特、上海交通大学人文学院周斌教授、英国曼彻斯特英中协会执行总监申瑞作为研讨嘉宾，向听众介绍了各国的汉语教学情况，从不同角度分享了中文的魅力。

“联合国中文日”庆祝活动上进行了书法等中国文化展示。人民网记者 尚凯元摄

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