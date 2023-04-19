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抹黑造谣中国，恶毒说鬼话（望海楼）

——污蔑中国抗疫，美方何其荒唐②

■ 申孟哲
2023年04月19日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　最近，美共和党联邦参议员乔什·霍利牵头推出一部法案，翻炒“病毒由中国实验室泄露”的陈旧邪说。以此为由，泰德·克鲁兹、马克·卢比奥、玛莎·布莱克本、里克·斯科特等美国会议员摇唇鼓舌，一副誓要“让中国为百余万美国人死亡负责”的嘴脸。

　　这样的戏码，过去3年美方反复上演。早在疫情之初，美前国务卿蓬佩奥就将病毒污名化为“中国病毒”，炮制“中国实验室泄露”说。沿着这一恶劣先河，部分美政客在涉疫问题上对中国极尽泼脏水之所能。《纽约时报》直言，最新的相关听证会“没有给出新的证据，却上演了大量的政治戏”。

　　不是吗？世卫组织早把病毒命名为“COVID-19”，美国一些政客至今仍称之为“武汉病毒”；多国专家来华考察得出“病毒极不可能由实验室泄露”的结论，这些政客依然孜孜于“中国实验室泄露”论；《自然》《柳叶刀》等权威期刊和科学家认为病毒最可能自然起源，白宫却要求FBI、CIA等机构搞针对中国的“溯源”；SARS（非典）溯源全球科学家合力花了13年，美政客却要求情报机构“90天交作业”……

　　不依靠科学却抱守“政治正确”，不依靠专家却动用情报机构，不相信事实却信奉阴谋论，正是这些美政客编鬼话造谣中国的几大“法宝”。即便美情报机构都对“实验室泄露”论无甚信心、未达共识，这些人依然将其当作党争利器；他们嘴上说“为民众负责”，实际上打的是本人本党政治利益的算盘，是在打压中国这盘棋上再落一子。

　　看看前面那些臭名昭著的名字吧，个个都是“反华急先锋”：乔什·霍利、泰德·克鲁兹因涉港恶劣言行被中方制裁；马克·卢比奥支持“台独”，号称“只能用战争让中国屈服”；里克·斯科特蔑称“每个中国人都是间谍”，鼓吹对华“新冷战”；玛莎·布莱克本妄称“中国有5000年欺骗和盗窃史”……这样对华成见根深蒂固的人，什么鬼话不敢说？

　　早在2020年，美共和党竞选备忘录被曝光时，外界就已窥见美政客抹黑中国的套路和用心。该备忘录“手把手”地教竞选人用“掩盖疫情”“数据撒谎”“囤积医疗物资”等话术指责中国。通过“文件倾倒”手法，他们借情报机构或“专家”造谣“喂料”，再与媒体唱双簧。正如世卫组织新冠病毒溯源研究国际专家所言，他们“颠倒黑白、歪曲事实，以达到自己的政治目的”。

　　美国这些政客或能借媒体“造势”，但无法改变事实，更无法改变历史。疫情至今3年后，谁在保护人民，谁试图把大流行变成“大抹黑”，世人心中自有杆秤。中国已平稳走出大流行，但美国“头号抗疫失败国”的标签已挥之不去；中国两度邀请世卫组织专家来华溯源，但美方一再拒绝调查美生物实验室，无视《柳叶刀》新冠委员会主席杰弗里·萨克斯“美国在溯源问题上对公众和国际社会‘不透明、不诚实’”的批评。

　　将病毒命名和溯源政治化、工具化、武器化，暴露美对自身抗疫不力的“无能狂怒”，暴露其对“竞争对手”的多疑甚至恐惧。这不仅于美不利，于世更有害：在污名化、阴谋论、反智主义阴影下，美国出现针对亚裔种族主义仇恨浪潮，上演反疫苗、喝消毒水等闹剧，酿成无数生命悲剧；被事实攻破的谣言，令美政客、媒体乃至国家信誉破产；对本就充满变动、需要共识的世界来说，这些伎俩更是增添裂痕、有弊无利。

　　有美媒直言，针对中国的病毒溯源是一场“猎巫”，堪比伊拉克战争前美政客媒体炮制的“大规模杀伤性武器”谎言。想在中国找“洗衣粉”必然徒劳无功，且会受到强有力的反击；但世界更应擦亮眼睛，保持足够警惕——毕竟，在抹黑生事这件事上，美国有太多“黑历史”了。

　　（作者为本报评论员）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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