新华社喀土穆4月18日电（记者王丙飞）苏丹武装部队和快速支援部队之间的武装冲突18日进入第四天，经过一个早晨的激战后，首都喀土穆出现短暂平静。双方同意停火24小时。

18日天刚蒙蒙亮，武装部队和快速支援部队即展开激战，密集的枪声、炮声和连发的防空炮声响彻全城。最激烈的战斗和炮战发生在喀土穆最主要、最繁华的街道——尼罗河大道沿线。喀土穆市中心的国际机场附近，也时常响起连发的防空炮声和密集的枪声。

上午10点左右，快速支援部队通过社交媒体宣布，出于人道主义目的，接受停火24小时的国际倡议。武装部队发言人办公室迅速通过社交媒体作出回应，表示对此停火不知情，指责快速支援部队接受停火是出于逃避重大失败的命运。但从10点开始，喀土穆的枪炮声逐渐平息，记者只能听见偶尔和零散的枪声。几小时后，武装部队方面宣布从18时开始停火24小时。

据苏丹医生委员会公布的数字，截至18日，武装冲突在全国共造成144名平民死亡、约1400名平民受伤。交战双方的伤亡数字不详。

武装部队和快速支援部队的武装冲突始于15日，冲突最早在喀土穆南郊的快速支援部队司令部爆发，后迅速蔓延到喀土穆全城和其他各州。

快速支援部队是苏丹武装力量的组成部分，有10万之众，且装备有坦克和装甲车等重武器，在首都和各州的战略要地均有部署。本次冲突的直接原因是快速支援部队对军队改革计划中的快速支援部队并入陆军的安排不满。

联合国秘书长古特雷斯17日在纽约联合国总部再次呼吁冲突各方立即停止敌对行动。古特雷斯说，任何进一步的局势升级都可能对该国和整个地区造成破坏性的影响。

联合国秘书长发言人迪雅里克17日说，联合国已经暂停在苏丹的大部分活动。

埃及总统府17日晚发布消息说，总统塞西17日会见埃及武装部队最高委员会成员时表示，埃及驻苏丹军队仅用于训练目的，不支持任何一方。“我们希望尽快从苏丹撤回军队。”塞西强调说，埃及不干涉他国内政，不希望苏丹局势升级。塞西邀请苏丹交战方停战，进行谈判。

伊拉克总统拉希德17日发表声明说，伊拉克愿意为苏丹冲突各方开展对话而付出努力，以便在该国实现和平与安全。但拉希德并未进一步说明伊拉克打算以何种方式推动苏丹冲突各方对话。

埃及航空公司18日在一份声明中宣布，由于苏丹安全局势持续不稳定，该公司将继续暂停往返喀土穆国际机场的航班，直至另行通知为止。（参与记者：姚兵、凡帅帅）

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