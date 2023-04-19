兴业银行伦敦代表处举行成立揭牌仪式现场。 郭锦标摄

人民网伦敦4月18日电（许立群、郭锦标）当地时间 4月18日，兴业银行伦敦代表处举行成立揭牌仪式，代表处的成立既是第十次中英经济财金对话政策的成果落地，也是兴业银行国际化战略迈出的崭新步伐，将为下一步设立伦敦分行、进一步拓展国际市场打下坚实基础。

兴业银行行长陶以平在致辞中表示，兴业银行将以伦敦代表处成立为契机，积极融入全球金融市场，深化中英绿色金融合作，在 ESG 和可持续投资等领域不断开辟新天地、创造新业绩。同时将充分利用伦敦全球金融中心得天独厚的优势，持续提升兴业银行跨境金融综合服务能力，搭建中英企业合作桥梁，为谱写中英金融、经贸合作新篇章作出更大贡献。

中国驻英国使馆经济商务公使包玲表示，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。多年来，中英在各领域合作成果丰硕，在人民币国际化、绿色金融、金融科技、“一带一路 ”金融协作等领域合作愈加广泛。兴业银行将其首个海外代表处选址伦敦，是兴业银行与伦敦的双赢选择，将为今后兴业银行开展业务和实现自身更好发展奠定坚实基础。

“兴业银行伦敦代表处的成立象征着中国和英国之间日益增长的伙伴关系和两国之间更强有力的金融合作，将更有利于加强伦敦与中国市场的互动 。 ”伦敦金融城前市长柯文森表示，伦敦是全球领先的绿色金融中心，与兴业银行在可持续金融领域有着广泛的合作基础，可为兴业银行等中国金融机构提供理想的国际化发展平台。

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