2022年8月，以色列内盖夫沙漠中的现代葡萄园迎来丰收。

大卫·西尔弗曼摄（人民视觉）

突尼斯西南部盐湖附近的一处沙漠绿洲中，游客在棕榈树林中散步。

费希·贝莱德摄（人民视觉）

在印度尼西亚班达亚齐的一所自然小学里，学生们正在种植树苗。

柴迪尔·马尤丁摄（人民视觉）

位于埃及法尤姆省沙漠中的加龙湖。

新华社记者 隋先凯摄

防治荒漠化是实现全球绿色发展的必然选择，是国际社会的共同期许。面对荒漠化挑战，一些国家将防沙治沙纳入国家发展战略，通过强化沙漠农业科技创新、推动荒漠化治理和生态修复，努力实现对土地资源的可持续利用，打造“人进沙退”的沙漠绿洲。

巴基斯坦

重视科技助力 加强国际合作

本报记者 程是颉

从卫星地图上俯瞰巴基斯坦，这片土地被白、绿、黄3种自然色彩显著区分开来。在北部，高耸的喀喇昆仑山脉终年积雪，冰川冻土呈现一片白雪皑皑。雪山融水形成5条河流，流经绿意葱茏的旁遮普省，汇聚成宽阔的印度河，继续向西南方向流淌。在蜿蜒近1000公里的印度河中下游，水资源丰沛的河流两岸地区形成了宽约50公里的绿带，其他地方则是戈壁与漫漫黄沙。

据统计，巴基斯坦的沙漠面积约11.8万平方公里，占其国土面积的14.7%。上世纪90年代，由于巴基斯坦南部地区持续干旱，人口持续膨胀诱发了农田土壤过度使用，巴基斯坦信德和旁遮普两个农业大省的土地荒漠化进程加剧，农作物产量迅速下降。

为防止土地荒漠化造成更大危害，巴基斯坦采取了一系列举措推动荒漠化防治工作，逐步形成了政府主导、部门联动的治理机制。2002年，巴基斯坦出台《荒漠化治理国家行动方案》，要求各级政府将荒漠化治理列入责任范围，在沙漠地区植树造林，推广种植耗水量少的新型经济作物。

巴哈瓦尔普尔是巴基斯坦旁遮普省南部的农业生产中心，位于亚洲第三大沙漠——塔尔沙漠的西北边缘。由于长期高强度农作物耕种导致土壤退化，连片的荒漠一度侵入距离城区不足10公里的地区。

从巴哈瓦尔普尔城区向西约40公里，巴哈瓦尔运河的一条支线向南伸入沙漠。1978年，巴基斯坦政府在运河东岸设立了拉苏汉拉国家公园，种植防风固沙植物，通过季节性河流和人工运河的双重水源补充，恢复植被和土壤肥力，提高生态系统的稳定性。经过多番努力，许多珍稀动植物开始在这里繁衍生存，拉苏汉拉国家公园也被确立为联合国教科文组织生物圈保护区。而在运河西岸靠近城市一侧，该国气候变化部与能源部协同合作，规划建设了大规模光伏电站系统和种植固沙植物的集水灌溉区。经过多年的发展，漫漫黄沙逐渐退却，一片绿色的屏障正逐渐扩大。

近年来，新技术的发展应用也为巴基斯坦荒漠化防治工作提供了帮助。2018年，随着巴基斯坦与中国合作研发的“巴遥一号”遥感卫星成功发射，卫星数据在巴基斯坦环境恢复领域发挥的作用越来越大。据巴基斯坦空间和上层大气研究委员会大气部门负责人穆罕默德·沙菲克介绍，深度处理卫星数据有助于更精准、及时地获得地表反射率、土壤含水量、蒸散量等地表水环境指标数据，从而为环境恢复工作提供重要的科学指导和建议。

2021年，“一带一路”热带干旱经济林工程技术研究中心在瓜达尔自由区成立。经过一年多的努力，如今走在试验田里，眼前的菌草长到一人多高，本地的香蕉、大枣、生姜等作物也通过中国专家传授的育种和嫁接技术，成活率、产出率大幅提升。研究中心负责人张赛扬说，无花果、大花田菁等越来越多的经济作物有望成为巴基斯坦漫长沙漠边缘过渡地带的“新居民”，为该国荒漠化防治作出有益贡献。

沙菲克还参加了中国举办的“利用航天技术提高应对气候变化能力”培训班，了解在生态恢复、荒漠化防治工作中各区域适宜种植的植被种类及种植效果。“新技术正在改变荒漠化治理的模式。在这一领域，中国的技术和经验让我们受益良多。”沙菲克表示。

埃及

实施引水治沙 打造沙漠新城

本报记者 黄培昭 崔 琦

在埃及首都开罗南部，大片沙地中，金黄的油菜花和粉红的杏花开得正好。45岁的农民塔里克自豪地说：“这里原来都是沙子，现在我们可以种植许多农作物。农业科学家用精湛的技术，将沙漠变成绿洲，让戈壁成为良田。”

据统计，埃及96%的国土被沙漠覆盖，有限的耕地大多集中在仅占国土面积4%的尼罗河沿岸和尼罗河三角洲地区，这里也是埃及人口最稠密的区域。对沙漠进行改造开发是埃及政府一直以来不懈追求的目标。

沙漠土地开垦计划是埃及政府实施的一项长期战略。上世纪50年代，埃及成立了沙漠研究中心，负责对沙漠地区进行全面勘查和分析调研，探索沙漠中的自然资源。1995—1996年，埃及政府还组织专家对沙漠地区的地形地貌、水资源、土壤和环境等情况进行了详尽考察和综合研究，并运用卫星遥感等技术进行工程设计和规划，帮助确定开发沙漠的最佳方案。2005年，埃及出台了《防治土地荒漠化国家行动规划》，以更好统筹各政府部门、各地区防治土地荒漠化的举措。

在考察调研的基础上，埃及陆续推出了多个引水治沙的重大工程：“新土地”计划通过灌溉技术，将尼罗河三角洲周边的沙漠开垦为耕地；和平渠工程引尼罗河水至西奈半岛开辟新耕地；图什卡工程建造800多公里的引水渠和灌溉网，将纳赛尔湖水引至西部沙漠和绿洲。2016年，埃及启动大面积农业和土地改良计划——百万费丹（1费丹约合4200平方米）撒哈拉沙漠土地改良项目，通过在沙漠打井采集地下水、建设温室大棚等方式，让荒漠变为良田。

引水治沙，水是关键。近年来，埃及持续研究旱作农业、耐旱品种，大力推广节水灌溉。除政府部门所属科研机构外，埃及的一些高校也开展了与沙漠治理和节水灌溉有关的科研项目。2019年，埃及艾因沙姆斯大学与中国宁夏大学合作建立了智能节水灌溉实验室，在埃及国家研究中心农场和埃及沙漠研究中心农场，建设总面积21.33公顷的两个风光智能节水灌溉试验基地。试验基地中使用的智能灌溉系统可以将水分直接送到植物根部，比传统灌溉更加绿色环保高效，并且通过手机就能实现远程控制。目前该技术已经通过与当地企业合作，在2000多公顷土地示范推广，有效提高了水资源利用率。

在治理沙漠的同时，埃及自上世纪70年代开始实施新城镇建设项目，推动在远离农业用地的沙漠地带探索“沙漠建城”，利用沙漠资源，缓解开罗日益增长的人口压力。十月六日城、斋月十日城、新开罗等卫星城相继从黄沙中拔地而起，位于开罗以东沙漠地带、占地约700平方公里的新行政首都也在建设中。2022年，新行政首都开始建造一条长约6.5公里的双灌溉管道，连接新行政首都的水处理厂和住宅区的灌溉水库，以解决沙漠中的用水难题。

“作为沙漠面积较大的国家，埃及沙漠治理成效明显。”埃及开罗大学农学院教授纳迪尔·迪恩表示，希望进一步推广和普及沙漠治理经验，将更多沙漠变为良田。

墨西哥

防治土地退化 构建“土壤医生网络”

本报记者 彭 敏

玛丽亚·门多萨在墨西哥东南部的恰帕斯州耕种了一片玉米地。在玉米地上焚烧秸秆、喷洒农药曾是当地农民采取的传统耕种方式。这种耕种方式使得土地变得贫瘠，影响玉米产量。为了恢复土壤健康，许多像玛丽亚一样的农户目前正在当地环境部门的帮助下，参与一项土地可持续管理计划，运用绿色农业技术在保护土地的同时提升农产品产量。

近年来，随着农业食品生产、采矿业和林业的快速发展，墨西哥土地资源不断退化。墨西哥国家中西部干旱区委员会区域主任豪尔赫·加西亚指出，墨西哥有1.75亿公顷土地经历了不同程度的土壤退化，约占全国土地面积的89%。研究数据显示，这波及了该国6500万人口，并造成了约1.39亿比索（1元人民币约合2.7比索）的损失。

土壤退化已造成土地自然恢复能力下降、水资源短缺等后果，严重影响了墨西哥土地生产。因此，墨西哥将农业生态系统的保护和恢复、土壤保护和可持续利用等列为优先事项。2022年，墨西哥出台《可持续农业国家土壤战略》，核心内容包括可持续土壤管理、退化土壤的恢复、提高民众意识与参与度、促进科技成果转化等，旨在通过运用改良底土、嫁接转移等多种技术，帮助保持土壤活力，优化土壤养分，促进土壤保持和恢复。此外，在该战略的推动下，墨西哥还成立了土壤实验室网络，构建“土壤医生网络”，请土壤管理领域专家为农民提供技术指导，以解决土壤退化问题。

提高民众的积极性和主动性也是墨西哥防治土壤退化的有效方式。墨西哥高度重视动员社会力量承担土地管理责任，在研究人员、非政府组织和志愿协会的参与和指导下，墨西哥推出了针对农民的试点培训计划，鼓励当地社区向农民、牧民及居民传授土地生产专业技术知识，激发民众对农业生产的兴趣，加强农民对可持续土壤管理的意识。同时，墨西哥还注重加强各政府部门对土壤退化防治活动的参与，为民众提供更多指导和帮助。

为缓解干旱对土地生产的影响，2021年，墨西哥农业和农村发展部在该国北部和西北部各州推出降雨刺激项目，由墨西哥空军在云层上释放碘化银分子，以提高降雨水平。农业和农村发展部的数据显示，该项目已成功实施120次，推动墨西哥全国降雨量平均增长45.1%，使超过15万名农业生产者因此受益。墨西哥国家干旱区委员会会长拉蒙·桑多瓦尔表示，降水刺激项目已惠及墨西哥约1920万公顷土地，为下加利福尼亚州、索诺拉州、锡那罗亚州等地缓解干旱作出了重要贡献。

同时，墨西哥农业和农村发展部还在奇瓦瓦州、杜兰戈州等地实施了关注农业干旱战略项目，覆盖土地面积23.5万公顷，鼓励在农业生产中更多种植低耗水、短周期和以基本谷物为主的作物，使用鞭毛等多年生草料，并更有效地管理农业、畜牧业和水产养殖业用水。农业和农村发展部长维克多·阿拉姆布拉指出，这一举措有助于提高墨西哥干旱和半干旱地区的生产力，已使2670个生产家庭受益。

以色列

应用智能技术 发展沙漠农业

本报记者 沈小晓

今年37岁的埃德里在以色列南部内盖夫沙漠地区经营着一座占地15英亩的农场，种植番茄、芒果、葡萄、桃子等80多种作物，并出口到欧洲和美国。为适应沙漠农业需求，农场安装了智能大棚，智能系统会根据实时监测的信息自动调节温度等参数，以适合作物生长；灌溉系统则会根据安置在作物周围的传感器监测作物的生长情况，实现精准自动灌溉，节省灌溉水60%以上。

以色列耕地面积狭小，年均降水较少，沙漠和旱地占国土面积的2/3，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。为解决缺水难题，以色列依靠政策、科技、人才等优势，大力发展沙漠农业。通过开展多种形式的农业活动，以色列沙漠面积明显缩小，可耕地面积由1948年的约16.5万公顷增加到2020年的约38万公顷，农业灌溉面积也从3万公顷扩大到约30.6万公顷。为防治土地荒漠化，以色列还于1986年制订了《全面绿化沙漠规划》，在保护已有植被的同时加强植树造林。目前，以色列全国范围内建设有110多个国家公园、400多个自然保护区，森林覆盖率为6.47%。

在以色列的农业界，“给植物灌水，而不是给土壤灌水”是一句流行语。早在20世纪60年代，该国就开发出滴灌技术。目前，在以色列大部分农田里，细长的灌溉管道像一张大网在地上或地下铺开，管道上的小孔可直接将掺入肥料和农药的灌溉水渗透到作物根部。整个灌溉过程由智能系统实时监测控制，农户只需在手机上下载应用程序，就可以实时掌握作物的生长状况和土壤信息，实现数字化精准灌溉。滴灌技术极大地减少了渗漏和蒸发，灌溉水和肥料的利用率可达80%—90％，能源成本也降低约50%。

适当的农牧业行为是防止荒漠化的关键因素。近年来，以色列政府不断提高农业科技研发的预算，已占农业预算总额的20%以上。2018—2020年间，以色列平均每年对农业研发投入1.04亿美元，用于推动沙漠改造、培育适合当地自然条件的农畜品种等。此外，在全国30多个从事农业科学研究的公共部门、3500多个高科技公司的共同努力下，该国形成一套由政府部门、科研机构和农业合作组织合作的研发、教育、推广服务体系，推动科研成果转化。

“我们将致力于建立可持续发展的农业体系。”以色列农业与农村发展部长奥德·福勒表示，知识密集型农业和高科技农业是该国应对气候变化危机、保障国家粮食安全的有效手段。该国《耶路撒冷邮报》网站称，作为大部分领土被沙漠覆盖的国家，以色列在应对荒漠化、发展沙漠农业等方面的举措具有借鉴意义。

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)