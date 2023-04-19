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英国经济下行压力加大（经济透视）

董一凡
2023年04月19日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　英国国家统计局发布的数据显示，2月份英国消费者价格指数（CPI）同比上涨10.4%，通胀率依然居高不下。国际货币基金组织在最新的《世界经济展望报告》中预测，2023年英国经济增长率为-0.3%，在二十国集团成员中排名最低。

　　当前，英国经济面临能源危机、持续高通胀、民生改善乏力等多重困境，发展疲态表现明显。一是持续陷入下行低谷。英国经济外向程度高、服务业比重大，疫情以来相关行业遭遇较大冲击。2020年英国经济萎缩11%，之后两年虽分别取得7.5%和4%的增长，但增速更多得益于从低谷的反弹而非发展动能的强劲。支撑英国300万就业和近一半出口的制造业依然乏力。英国制造业协会和德豪会计师事务所发布的联合报告显示，2022年英国制造业产出萎缩4.4%，预计2023年将萎缩3.3%。占国内生产总值比重79%、吸纳就业人口超八成的服务行业，亦显现动力不足态势。今年3月英国服务业采购经理人指数为52.9，虽高于荣枯线，却较2022年同期出现大幅下跌。

　　二是“脱欧”负面效应持续释放。英国与欧盟从2021年起正式实施“脱欧”协议确定的贸易规则。双方商品、资本、人员流动的门槛和交易成本显著上升，给英国制造业、服务业等均造成显著影响。彭博社的一份报告显示，“脱欧”每年将给英国经济造成至少1000亿英镑的损失；英国央行预计“脱欧”使英国潜在投资减少290亿英镑。“脱欧”还将导致英国金融行业的部分业务和人员逐渐向欧洲大陆流动，金融业的竞争力、集聚效应及对其他服务行业的拉动效应都受到挑战。

　　三是通胀压力更趋显著。英国经济结构的一些特点导致其面临的通胀问题更为严峻。在能源方面，英国气电占发电比重较欧盟更高，电力与天然气价格关联度更大。受国际天然气价格上涨影响，今年1月英国国内天然气价格和电力价格同比分别上涨129%和67%。英国原材料、消费品特别是食品进口比重较高，更易受到全球供应链的影响。英国国家统计局日前发布数据显示，93%的英国成年人表示其生活成本增加，2023年家庭实际税后收入预计下降4.3%，为1956年以来最大降幅。通胀问题使英国民众被迫“消费降级”，整个经济的运行活力被拉低。

　　四是劳动力市场错配现象凸显。一方面，“脱欧”使欧盟劳动者赴英国工作出现更多困难，彭博社的报告估算“脱欧”使英国出现至少37万劳动力缺口，农业、餐饮、酒店、运输等行业劳动力短缺现象尤为明显，导致相关服务业成本进一步上升以及部分产业供应链紧张。另一方面，英国公私部门员工因生活成本上升普遍要求涨薪，企业和公共部门在人手短缺和成本控制方面陷入两难境地。

　　面对多重经济压力，英国政府调整实施多项政策，实际效果仍有待观察。例如，政府推出的“净零战略”，计划在2030年前为绿色产业创造44万个就业岗位，但其资金来源等仍广受质疑；英国新一年财政案酝酿取消家庭能源补助计划，或将给消费和民生继续造成冲击。为应对通胀，英国央行表示将继续加息，这也将给企业运营和投资带来融资成本压力，恐进一步抑制经济活动。

　　英国经济近期也迎来一些利好因素。英国与欧盟就北爱尔兰地区贸易问题达成了“温莎框架”协议，有望提升区域贸易便利化水平。英国获准加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，也有望为其优势出口产品开辟活力更强劲的亚太市场。综合考量其通胀、汇率、外贸、财政等方面的现实矛盾，英国经济发展短期内仍将面临下行压力。

　　（作者单位：中国现代国际关系研究院欧洲研究所）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月19日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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