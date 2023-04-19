本报记者 管克江 许海林 谢佳宁

据世界绿色建筑委员会估计，建筑行业的碳排放量约占全球碳排放量的40%，通过推广绿色建筑可节省50%的能源、60%的水资源，减少80%的废弃物产生量、45%的二氧化碳排放量。近年来，一些国家积极推广绿色建筑，通过打造绿色社区、提升建筑能效、严格认证标准等有益尝试，推动更多建筑实现节能降碳。

阿联酋——

打造绿色和谐社区

走进迪拜可持续城，眼前出现一派悠闲的田园景象：鸭群在池塘边戏水，小孩子骑着自行车嬉闹而过，远处不少人在草地上聚餐……可持续城于2015年投入运营，是中东地区最早提出并实现绿色发展的社区之一。社区占地46公顷，呈不规则矩形，从外到内分成3个区块。

最外侧一圈是防护林和带遮阳棚的马道、自行车道；内里是商业区和住宅区。商业区也是一个休闲广场，集中了众多餐馆、洗衣房、自行车修理店等。住宅区的500栋别墅分成五大单元，由车棚进行分隔，汽车只能停入车棚，不能驶入社区。另外还有学校、马术俱乐部、居民菜园以及康复中心等设施；中间一条绿色地带从西向东贯通社区，建有人工湿地、池塘、游泳池，还有11个穹顶温室，种植多种蔬菜，供有需要的居民自取。

可持续城所有建筑的屋顶都安装光伏面板，可满足整个社区3000人的用电需求。居民住宅之间的马路经过专门设计形成风道，可有效降低夏季社区内的温度。社区鼓励低碳生活。2021年，居民水费支出约为迪拜平均水平的60%，家庭垃圾的80%得到回收再利用。

2022年，可持续城被迪拜土地局评为海湾地区“最快乐社区”。开发商“钻石发展”公司公关部门负责人哈迪尔·艾哈迈德说，民调显示，大家对这里评价最高的是禁止汽车驶入社区。很多家长表示，这样他们能放心地让孩子在社区玩耍，并有利于保持社区空气质量。这一举措也拉近了邻里关系，人们在社区通过步行、骑自行车、乘坐共享电瓶车等方式出行，彼此天天见面，有了更多交流。

可持续城如今已成为迪拜最受欢迎的社区之一，住宅区和商业区全部满员。哈迪尔表示，在这一模式基础上，她同合作伙伴又在沙迦、阿布扎比和阿曼开发了3个社区。其中阿布扎比项目一期于不久前交付，半小时内全部售罄。她说：“这表明绿色建筑和可持续生活日益受到民众青睐。我们也想用这种商业模式证明，可持续生活在技术上是可行的，在经济成本上是可靠的，在社会融入方面更符合民众需求。”

西班牙——

支持房屋节能改造

在西班牙北部的阿斯图里亚斯地区，有一座像“搭积木”一样建成的山间小屋。这间房屋的各个组件由马德里一家工厂历时4个月生产完成，然后仅用5个小时便“组装”完毕。房屋外形借鉴了西班牙传统谷仓样式，确保建筑的独特性和对环境的适应性，模块化的房屋组件也最大限度减少了施工噪声、废弃物等环境污染。

西班牙地理位置独特，历史上多种文明交汇融合，孕育出了高迪、米拉莱斯、卡拉特拉瓦等享誉世界的建筑大师，不同地区的建筑各具特色。近年来，西班牙建筑界愈加重视将可持续理念应用于建筑设计和建造，推出了诸多兼具艺术性和可持续性的绿色建筑。据西班牙媒体报道，该国不少建筑获得国际绿色建筑认证，数量居世界前十。

在以高迪建筑闻名的西班牙第二大城市巴塞罗那，有一座名为“墙上花园”的六层小楼，为城市空间增添了一抹浓郁的绿意。“墙上花园”诞生自一座被拆除建筑的侧墙，经过改造可供多种绿植生长。其外墙的钢结构平台和内部楼梯相连，配备了可通过手机应用程序控制的灌溉和施肥系统。上层平台的灌溉水经过植物吸收后，多余水会流到下一层平台。花园平台内置的鸟舍为鸟类等野生动物提供了栖息之所。这座小楼有助于调节温度、净化空气、降低建筑物周围居民的能源成本，已成为当地知名的“打卡点”。

西班牙政府从“下一代欧盟”计划的复苏基金中拨款68亿欧元，用来支持建筑的节能改造。政府计划在2026年完成50万套房屋的可持续性翻修改造，以提高这些建筑的能源使用效率。

美国绿色建筑委员会欧洲负责人凯·基尔曼表示，西班牙在绿色建筑领域发展迅速。“我们期待与西班牙等国家合作，寻找创新方法来建设更好的社区，共创可持续未来。”

墨西哥——

规范绿色建筑认证标准

墨西哥平均每天太阳直射约5.5小时，是全球阳光照射最充足的国家之一。近年来，墨西哥积极推广绿色建筑，充分利用太阳能等自然资源节约能耗。数据分析和咨询公司“全球数据”的资料显示，墨西哥绿色建筑项目迅速增加。

位于墨西哥城中心改革大道的汇丰银行大厦，为了最大限度采用自然光，建筑内部采用开放式办公空间，大部分窗户从地板延伸到天花板，通过使用特殊的玻璃材料，既增加自然光线，又减少热传递，保持内部凉爽。大厦安装了智能照明系统，可以根据照进建筑物的阳光量来调节室内荧光灯使用数量。

大厦还通过特殊水处理系统收集并处理雨水、废水，用于抽水马桶、冷却器、绿地灌溉等，可减少75%的用水量。“我们希望这一建筑项目成为社区绿化的榜样，推动各方为发展绿色建筑提供更多激励措施。”大厦设计项目经理哈维尔·普雷萨斯说。

2015年，墨西哥向联合国承诺，将通过鼓励建造可持续建筑和推动住宅使用太阳能电池板、加热器等，使温室气体排放量到2030年减少36%，以更好应对气候变化。为此，墨西哥不断完善相关法规，规定绿色建筑认证标准和最低环境要求，细化建筑能源使用效率等方面规定。2021年，墨西哥城环境部门发布新的绿色建筑认证计划，旨在提高建筑设计、施工和运营期间的可持续性标准，促进资源有效利用。墨西哥国家住房委员会还制定了不同激励计划，为购买绿色住房提供一定的补贴。

墨西哥尤卡坦州率先签署净零碳建筑承诺，计划到2030年实现部分建筑的零排放，到2050年使该州所有建筑实现净零排放。墨西哥城则为配备绿色屋顶和太阳能热水系统的建筑提供财产税减免。越来越多的建筑开发商在建筑建造初期，就采用绿色建筑认证体系，通过优化设计减少能耗、用水量和建材耗能。

“墨西哥的绿色建筑项目数量每年增长25%。”墨西哥生物建筑和替代能源公司总经理塞萨尔·特雷维诺表示，面对气候和健康挑战，不断优化建筑物及内部空间以改善人类生存环境十分重要。

（本报迪拜、马德里、墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)