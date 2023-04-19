艾哈迈德·萨拉姆

随着埃及“2030愿景”与共建“一带一路”倡议深度对接，埃中农业领域合作日益紧密，为埃及农业发展提供了重要助力

中国是世界第一大粮食生产国、第三大粮食出口国，农业发展经验值得其他发展中国家借鉴。近年来，随着埃及“2030愿景”与共建“一带一路”倡议深度对接，埃中农业领域合作日益紧密，为埃及农业发展提供了重要助力。

尼罗河孕育了古埃及文明，古埃及文明是最早开展农业生产活动的人类文明之一。进入现代文明以来，埃及农业取得了长足发展。埃及政府高度重视农业生产。2015年，埃及政府提出“百万费丹”（1费丹约合4200平方米）土地开垦计划，旨在扩大农田面积。埃及还启动了“埃及未来”农业生产项目，致力于实现粮食安全和战略商品自给自足。埃及农业专家们对中国农业发展经验越来越重视。中国实施国家粮食安全战略、推广现代农业技术、加快农业数字化转型、完善农民教育培训体系等诸多经验具有重要借鉴意义，有助于发展中国家突破本国农业发展的诸多瓶颈。

近年来，埃中两国在推广农业科技、发展智慧农业等方面开展了大量有效合作。埃及艾因夏姆斯大学与中国宁夏大学合作建立智能节水灌溉实验室，在埃及国家研究中心农场和埃及农业研究中心沙漠农场共建总面积达320亩的两个风光智能节水灌溉试验基地。该项目建设的灌溉系统较本地技术节水20%以上，有助于埃及发展节水农林业、提高农林业综合生产能力。由中国企业建设的埃及现代农业温室项目将荒漠变为瓜果飘香的绿洲，培育出多种农产品，提高了埃及温室栽培生产力。2021年，埃及国家遥感空间科学局与中国农科院农业资源与农业区划研究所签署关于埃中农业绿色发展联合实验室合作备忘录，推动双方遥感农业领域合作。

随着中国不断扩大对外开放，埃中农产品贸易发展十分迅速。中国是埃及鲜橙出口的十大目的地国之一。葡萄、冷冻草莓、椰枣等埃及优势农产品也进入中国市场，受到中国消费者的欢迎。2022年8月，中国海关总署发布公告，允许符合检疫要求的埃及新鲜石榴输华。在完成有关程序后，埃及芒果也有望于今年收获季节实现对华出口。近年来，埃及企业积极参加中国国际进口博览会等，有效拓展了埃及产品进入中国市场的渠道。物流运输水平的改善对于发展农产品贸易至关重要。随着埃中双方推进苏伊士运河走廊开发等合作项目，埃中农产品贸易必将迎来新机遇。

当前，埃中全面战略伙伴关系不断发展，共建“一带一路”为两国加强基础设施、投资、贸易、人文等领域合作增添了动力。期待两国在智慧农业、荒漠化防治、耐盐碱作物种植等方面开展更多、更密切的合作，推动两国农业共同发展，也期待双方继续加强各领域互利合作，给埃中人民带来更大福祉。

（作者为埃及新闻总署前副署长）

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)