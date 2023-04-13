新华社日内瓦4月13日电 联合国人权理事会第52届会议近日在瑞士日内瓦落下帷幕。会议期间，国内多家社会组织通过线上线下方式参会发言，宣介中国人权观、具体实践与成就，揭批美西方严重侵犯人权问题，在人权理事会积极发出中国民间声音。

中国人权研究会指出，基于发展的人权对于世界民众平等享有人权具有重要意义，实现人权与一定的经济社会条件密不可分，发展可夯实实现人权的经济与社会基础。中国人权研究会介绍了中国推进国内新冠疫苗接种、保障民众生命权和健康权的做法，以及开展国际合作、帮助其他发展中国家夯实基础公共卫生能力的有益经验。

中国联合国协会、北京市光明慈善基金会表示，生态文明建设关乎人类未来，只有经济社会发展与环境保护相协调，才能实现永续发展，国际社会应秉持人类命运共同体理念，共同构建繁荣、清洁、美丽的世界。

中国人权研究会、中国少数民族对外交流协会介绍了中国确保各民族平等享有所有人权的政策举措。他们表示，中国依法保障少数民族政治权利，确保其充分参与保护自身语言、文化、经济等权利的法律和政策的制定、实施和监督；中国政府采取切实措施，增进民族团结、促进共同发展、维护国家统一，是保障人权的必要条件和重要基础。中国西藏文化保护与发展协会还介绍了西藏为普及义务教育设立寄宿学校、保障各族儿童教育权的生动实践。

北京春晖博爱公益基金会、爱德基金会、北京新阳光慈善基金会介绍了帮助孤残儿童接受治疗、为精神残疾人士提供就业机会等情况，以及帮助癌症患者应对身体、心理和经济挑战的有益经验。他们指出，要重点保护数字时代背景下儿童的健康权。

友成企业家乡村发展基金会介绍了在贵州偏远地区建立手工艺品车间，帮助当地民众特别是妇女和老年人实现脱贫的有益经验。北京市民间组织国际交流促进会介绍了促进女性参与环保事业、发挥女性在全球生态环境治理方面独特作用的成功做法。

中国和平发展基金会介绍了成立以来在30多个国家实施100余项公益项目的情况，呼吁各国加强民间交流，携手促进世界和平与发展。北京手工艺术协会呼吁各国民间组织紧密合作，促进各国流失文物国际间相互返还，加强文明交流。

中国民间组织国际交流促进会、北京平澜公益基金会、中国志愿服务联合会、爱德基金会呼吁国际民间社会重视发展中国家和受灾害国家民众人权，以实际行动保障脆弱人群的生存权和发展权。中国乡村发展基金会介绍了通过在埃塞俄比亚、老挝、苏丹等发展中国家开展供餐项目、发放爱心包裹等措施，致力于实现零饥饿、优质教育、清洁饮用水和卫生设施等可持续发展目标的情况。

中国人权发展基金会、中国国际交流协会、陕西省爱国主义志愿者协会、中国联合国协会、重庆市亦格社会发展促进中心指出，美西方自身种族主义、枪支暴力等顽疾难除，却出于政治动机编造涉疆、涉藏谎言，还以民主、自由、人权为幌子，粗暴干涉别国内政，滥用制裁，动辄发动战争，对世界各国人民的人权带来严重危害，敦促美方切实采取负责任措施停止侵犯人权行为，维护《联合国宪章》和国际公平正义。

(责编：徐祥丽、吴成良)