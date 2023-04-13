新华社布鲁塞尔4月13日电（国际观察）欧洲距离战略自主还有多远

新华社记者任珂 唐霁 康逸

法国总统马克龙近日在不同场合表示，欧洲应减少对美国的依赖，努力实现战略自主。马克龙的言论得到欧洲理事会主席米歇尔等人的呼应，但也招致质疑和批评。

呼吁战略自主的“欧洲声音”不断升高，表明在乌克兰危机延宕不休和国际格局深刻变革的大背景下，部分欧洲政治家正在反思遭受侵蚀的欧洲主权，希望欧洲成为国际格局中的独立一极。但由于美国的裹挟施压以及欧盟成员国之间的利益差别，欧洲战略自主之路注定不会平坦。

反思：不能成为“美国的追随者”

近期，马克龙就欧洲战略自主问题频频发声。据法国《回声报》和美国《政治报》网站9日报道，在结束访华后回国的飞机上，马克龙表示，欧洲面临的巨大风险是“陷入本不属于我们的危机”，但欧洲的矛盾之处在于，欧洲自认为只是“美国的追随者”。他指出，欧洲在武器和能源方面增加了对美国的依赖，必须集中精力推动欧洲自身国防工业发展和能源供应多样化。

11日，马克龙访问荷兰期间在海牙就欧洲主权问题发表讲话说，新冠疫情和乌克兰危机证明了欧洲主权的必要性，这一概念代表欧洲必须能“选择自己的伙伴，决定自己的命运”。欧洲应成为“创造规则”者，而非追随者。他还在社交媒体上连续发文，呼吁加强欧洲战略自主：“我们欧洲的经济主权，这是我们的目标。为了实现这一目标，欧洲已经不再天真。”

马克龙的一系列表态在法国和欧盟内部得到支持。欧洲理事会主席米歇尔表示，虽然欧盟对与美国的联盟存在强烈依赖，但“如果因为这种联盟就假定我们会盲目、系统地在所有问题上都遵循美国的立场，那就错了。”法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔说，欧洲应实现自主，不仅是经济、军事、金融领域的自主，还要实现“思考自主”。匈牙利总理政治政策主任欧尔班·鲍拉日呼吁：“欧洲，现在是时候醒醒了！”德国联邦议院社民党议会党团主席罗尔夫·米策尼希表示，欧盟必须尽可能发挥独立作用，而不是在亚太地区成为美国的附庸，“马克龙是对的”。

挑战：战略自主遭侵蚀

部分欧洲领导人此时强调欧洲战略自主，反映了欧盟当下面临的一项现实挑战，即战略自主遭受侵蚀。

战略自主一直是欧洲一体化事业的远大目标。从戴高乐到希拉克，从施罗德到默克尔，在这些政治家领导下，欧洲一直朝这一目标努力，也取得了重要成就。

然而，自乌克兰危机升级以来，欧洲战略自主遭受空前挑战。面对欧洲大陆战火重燃，欧盟在军事上几乎没有行动能力，只能依赖美国主导的北约。目前，欧洲被美国裹挟，一边倒地支持乌克兰、制裁俄罗斯，失去了自主立场。马克龙关于“想要在乌克兰实现和平，就不要羞辱俄罗斯”的理性表态，也招来众多批评。

但做美国的“追随者”让欧洲吃尽苦头。极限制裁俄罗斯导致能源危机并加剧通货膨胀，在欧洲多国引发社会动荡。为解决能源危机，欧盟只能加大对美能源依赖，使美国成为其最大原油供应国。此外，美国出台《通胀削减法案》，用高额补贴等措施促使欧洲绿色产业迁入美国，也让欧盟心生抱怨与不满。

欧洲智库欧洲对外关系委员会高级政策研究员乌尔里克·弗兰克认为，欧洲战略自主或者欧洲主权的理想和理念应保持不变。欧洲需要变得更强大、更团结，而不是直接依赖美国。

阻力：未来之路不平坦

马克龙等欧洲领导人的“觉醒”，激励了欧盟真正捍卫自身利益、在世界多极格局中扮演重要角色的雄心。但他们也面临着巨大压力，尤其是部分欧盟国家的反对和跨大西洋派的阻挠。

出于历史原因和现实地缘政治考量，不少中东欧国家持反俄立场。多年来，这些“新欧洲”国家主动向美国靠拢，常与以法德为代表的“老欧洲”意见相左。马克龙近来关于减少对美依赖的言论立即引来这些国家的强烈反对。

波兰总统杜达的外交政策顾问马尔钦·普日达奇明确表示，华沙不赞成任何脱离华盛顿的做法。“我们相信欧洲更需要美国……今天美国比法国更能保证欧洲安全。”

欧洲一体化和跨大西洋联盟一直是欧盟内外政策的两大支柱，由此形成了欧洲本土派和跨大西洋派两股有时相互矛盾的政治力量。马克龙的主张得到欧洲本土派支持但遭到跨大西洋派反对。亲美的德国绿党和自民党人士指责马克龙的立场对欧洲来说不是明智的战略。法国和德国的一些媒体和智库则批评马克龙的言论不合时宜、破坏欧美团结。

熟悉布鲁塞尔和巴黎政治圈的法国籍欧洲议会议员埃尔韦·朱万告诉记者，美国通过各种渠道拉拢欧盟人士或让智库专家发声造势，他的不少议员同事也成为为美国利益服务的工具。“虽然我在很多事情上不赞成马克龙的观点，但在欧洲战略自主这个问题上我完全赞同马克龙总统。只有平衡我们与美国以及世界其他国家的关系，欧盟才能实现战略自主，而这也必须实现。”

(责编：徐祥丽、吴成良)