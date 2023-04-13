新华社北京4月13日电 综合新华社驻外记者报道：卡塔尔-巴林（复交）后续行动委员会12日在沙特阿拉伯首都利雅得举行第二次会议。两国决定根据联合国宪章和《维也纳外交关系公约》恢复两国间外交关系。

据卡塔尔通讯社12日报道，卡塔尔和巴林代表团在会谈中强调，恢复外交关系源自两国共同愿望，旨在发展双边关系，促进海湾地区团结与一体化，符合海湾合作委员会（海合会）宪章，也是对国家间平等、国家主权和独立、领土完整以及睦邻友好原则的尊重。

巴林通讯社12日报道说，两国参会代表团分别由卡塔尔外交部秘书长哈马迪和巴林副外交大臣阿卜杜拉率领。

2017年6月，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。卡塔尔否认上述指控。

2021年1月，第41届海合会首脑会议在沙特西部城市欧拉举行，与会领导人在峰会上签署了《欧拉宣言》，沙特、阿联酋、巴林、埃及四国宣布与卡塔尔恢复外交关系，但由于巴林和卡塔尔之间就部分问题迟迟未能达成一致，两国复交进程被推迟。（参与记者汪强、胡冠）。

(责编：徐祥丽、吴成良)