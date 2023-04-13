人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

卡塔尔和巴林决定恢复外交关系

2023年04月13日17:54 | 来源：新华社
小字号

新华社北京4月13日电 综合新华社驻外记者报道：卡塔尔-巴林（复交）后续行动委员会12日在沙特阿拉伯首都利雅得举行第二次会议。两国决定根据联合国宪章和《维也纳外交关系公约》恢复两国间外交关系。

据卡塔尔通讯社12日报道，卡塔尔和巴林代表团在会谈中强调，恢复外交关系源自两国共同愿望，旨在发展双边关系，促进海湾地区团结与一体化，符合海湾合作委员会（海合会）宪章，也是对国家间平等、国家主权和独立、领土完整以及睦邻友好原则的尊重。

巴林通讯社12日报道说，两国参会代表团分别由卡塔尔外交部秘书长哈马迪和巴林副外交大臣阿卜杜拉率领。

2017年6月，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。卡塔尔否认上述指控。

2021年1月，第41届海合会首脑会议在沙特西部城市欧拉举行，与会领导人在峰会上签署了《欧拉宣言》，沙特、阿联酋、巴林、埃及四国宣布与卡塔尔恢复外交关系，但由于巴林和卡塔尔之间就部分问题迟迟未能达成一致，两国复交进程被推迟。（参与记者汪强、胡冠）。

(责编：徐祥丽、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部