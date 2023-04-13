新华网北京4月13日电（记者 余申芳 何媛）近一段时间来，多个国家推出不同举措，在国际贸易和投资中加强本币结算，减少使用美元。

美元不再吃香了吗？专家认为，这波全球“去美元化”浪潮与美国一系列操作不无关系，未来国际货币体系或将迈向多元化。

随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲，纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化，全球“去美元化”步伐出现提速趋势。根据国际货币基金组织数据，截至2022年四季度，美元在全球外汇储备中的比重降至1995年以来的最低水平。

“美国是在自食恶果！”专家认为，“去美元化”由多重原因推动，然而归根结底，还是因为美国逆全球化而行、滥用金融霸权。

中国社会科学院美国研究所助理研究员马伟表示，自特朗普时期以来，美国政府推行单边主义和贸易保护主义，不断拿关税大棒破环全球贸易。

肆意行事必将付出代价。国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡认为，正是出于地缘政治和经济考量的理性选择，各国纷纷远离美元。

地缘政治方面，美国没收了阿富汗央行存在美国的美元资产，更自作主张将其给分了，国际社会为之瞠目。俄乌冲突爆发后，美国对俄罗斯的制裁更超出国际社会认知，不光冻结资产、长臂管辖，更将俄银行从SWIFT系统（环球银行间金融通信协会支付系统）剔除。一番操作下，俄罗斯没给收拾趴下，手持大量美元的各国却“吓坏了”。

经济方面，美元汇率取决于美国经济状况，而美国经济前景并不乐观。美联储印钞“大放水”之后，美国国内通胀高企，美元购买力下降；为应对通胀，美联储又激进加息，3月刚发生的硅谷银行倒闭事件还历历在目，未来不排除出现经济衰退、甚至经济危机的可能性，在这种预期下一些国家出于慎重调整美元储备。

“这都是美国人自己闹的。”丁一凡说。

多国采取“去美元化”措施，将会对美国经济和世界经济带来深远影响。马伟认为，随着“去美元化”进程的推进，美国凭借美元输出通胀、进而转移国内经济压力的能力将被削弱，经济韧性下降。同时，美国对全球经济的影响力也势必逐步减弱，新兴经济体话语权将不断增强，这将为世界经济格局变化带来深远影响。

显然，“去美元化”与世界多极化趋势是不谋而合的，但美元的霸权地位会很快走向终结吗？

马伟指出，从历史进程来看，美元通过取代英镑获得世界货币地位，而未来美元地位也同样会被取代，但这一过程将会持续较长时间，不会一蹴而就。他判断，某种新货币取代旧货币的模式在未来可能被打破，国际货币有可能迈向多极化，甚至出现新的去中心化的全球型货币。

“谁的货币好用，谁的货币坚挺，大家就用谁的货币。”丁一凡说。

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