新华社北京4月13日电 美国枪支暴力对民众的影响有多大？美国非营利组织凯泽家庭基金会11日发布报告说，接受调查的美国成年人中，超过半数自述自己或亲属遭遇过一次涉枪事件，比如受枪伤或死于枪击、受他人拿枪威胁、目睹他人遭枪击等；近两成自述有亲属死于枪击；相较于白人，黑人等有色人种类似的遭遇要多得多。

枪击影响广泛

凯泽家庭基金会长期关注美国卫生保健问题，今年3月14日至23日以线上和电话两种方式在全美范围内对约1300名美国成年人展开调查。调查报告以“涉枪事件的经历在美国成年人中常见”开篇。具体而言，调查对象中，19%自述有亲属死于枪击，包括用枪自杀；21%表示本人遭受过枪支威胁；将近17%亲眼目睹有人遭遇枪击。

对黑人等有色人种而言，与枪支有关的伤亡比例更高，他们对枪支暴力也更担忧。

报告说，调查对象中，31%的黑人和22%的拉美裔亲眼目睹过有人被枪击；34%的黑人有亲属死于枪击，这一比例是白人的两倍。另外，黑人和拉美裔中各有约三分之一表示“每天”或“几乎每天”担心自己或所爱之人成为枪支暴力的受害者，白人中这一比例为10%；20%的黑人和18%的拉美裔认为涉枪犯罪、死亡和伤害“持续威胁”着所在社区，白人中这一比例为8%；17%的黑人认为所在社区面对枪支暴力时“一点也不安全”，明显高于白人的2%或拉美裔的9%。

面对如幽灵般随时可能出现的枪支暴力，84%的调查对象表示采取了至少一项预防措施。比如，近六成调查对象曾与亲属谈论枪支暴力问题；近三成买过枪以防不测；超过四成买过枪支以外的防身器具，如刀或胡椒喷雾；逾四成参加过枪支安全培训或练习过开枪；35%不去人员密集的场合，如音乐节或拥挤的酒吧和俱乐部；23%不敢乘坐公共交通工具。

美国“枪支暴力档案”网站数据显示，去年，美国有逾4.4万人死于枪下。今年虽然才过完一个季度，但已有逾1.1万人死于枪击。其中，近5000人死于谋杀、事故和防御性枪击事件，6600余人死于自杀。

安全意识淡薄

枪支泛滥导致校园枪击案频发，已成美国社会顽疾。这项调查显示，未成年人的父母中，约四分之一每天或几乎每天担心孩子成为枪支暴力的受害者。

依据美国疾病控制和预防中心的数据分析，2020年枪击已成为导致美国1至19岁人群死亡的一大原因，而意识到这一点的成年人还不到半数。凯泽家庭基金会曾在进一步分析后指出，在发展程度类似的国家中，没有一个国家像美国这样有这么多儿童和青少年死于枪下。

然而，家中有枪的美国成年人现阶段普遍缺乏安全意识。依据凯泽家庭基金会调查，逾四成调查对象家中有枪，其中约四分之三没有妥善保管好枪支弹药，例如，把枪放在没上锁的地方，枪与子弹置于同处，不使用时也在枪里装上子弹等。

在家有未成年子女的调查对象中，44%家里有枪。其中，逾六成将枪与子弹置于同处，约三分之一在枪内已装上子弹或把枪放在没上锁的地方。

“涉枪死亡现在已成为儿童和青少年死亡的主要原因。其中许多人本可免于一死。”美国哥伦比亚广播公司新闻部医学撰稿人、凯泽家庭基金会公共卫生特约编辑塞利娜·贡德尔说。

美国医学会2016年将美国枪支暴力定性为“公共健康危机”。自那时起，医学院在培训中增加了与枪支有关的内容，培训医生如何与患者谈论枪支安全问题。然而，依据凯泽家庭基金会的调查，仅5%的调查对象表示，医生或医疗保健提供者曾与他们讨论过枪支安全问题。在家有未成年人的调查对象中，只有不到8%自述儿科医生曾与他们谈论过枪支安全。（王鑫方）

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