人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

观天下·美国枪患|枪支暴力影响广泛 调查显示两成美国成年人曾遭枪支威胁

2023年04月13日17:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月13日电 美国枪支暴力对民众的影响有多大？美国非营利组织凯泽家庭基金会11日发布报告说，接受调查的美国成年人中，超过半数自述自己或亲属遭遇过一次涉枪事件，比如受枪伤或死于枪击、受他人拿枪威胁、目睹他人遭枪击等；近两成自述有亲属死于枪击；相较于白人，黑人等有色人种类似的遭遇要多得多。

　　枪击影响广泛

　　凯泽家庭基金会长期关注美国卫生保健问题，今年3月14日至23日以线上和电话两种方式在全美范围内对约1300名美国成年人展开调查。调查报告以“涉枪事件的经历在美国成年人中常见”开篇。具体而言，调查对象中，19%自述有亲属死于枪击，包括用枪自杀；21%表示本人遭受过枪支威胁；将近17%亲眼目睹有人遭遇枪击。

　　对黑人等有色人种而言，与枪支有关的伤亡比例更高，他们对枪支暴力也更担忧。

　　报告说，调查对象中，31%的黑人和22%的拉美裔亲眼目睹过有人被枪击；34%的黑人有亲属死于枪击，这一比例是白人的两倍。另外，黑人和拉美裔中各有约三分之一表示“每天”或“几乎每天”担心自己或所爱之人成为枪支暴力的受害者，白人中这一比例为10%；20%的黑人和18%的拉美裔认为涉枪犯罪、死亡和伤害“持续威胁”着所在社区，白人中这一比例为8%；17%的黑人认为所在社区面对枪支暴力时“一点也不安全”，明显高于白人的2%或拉美裔的9%。

　　面对如幽灵般随时可能出现的枪支暴力，84%的调查对象表示采取了至少一项预防措施。比如，近六成调查对象曾与亲属谈论枪支暴力问题；近三成买过枪以防不测；超过四成买过枪支以外的防身器具，如刀或胡椒喷雾；逾四成参加过枪支安全培训或练习过开枪；35%不去人员密集的场合，如音乐节或拥挤的酒吧和俱乐部；23%不敢乘坐公共交通工具。

　　美国“枪支暴力档案”网站数据显示，去年，美国有逾4.4万人死于枪下。今年虽然才过完一个季度，但已有逾1.1万人死于枪击。其中，近5000人死于谋杀、事故和防御性枪击事件，6600余人死于自杀。

　　安全意识淡薄

　　枪支泛滥导致校园枪击案频发，已成美国社会顽疾。这项调查显示，未成年人的父母中，约四分之一每天或几乎每天担心孩子成为枪支暴力的受害者。

　　依据美国疾病控制和预防中心的数据分析，2020年枪击已成为导致美国1至19岁人群死亡的一大原因，而意识到这一点的成年人还不到半数。凯泽家庭基金会曾在进一步分析后指出，在发展程度类似的国家中，没有一个国家像美国这样有这么多儿童和青少年死于枪下。

　　然而，家中有枪的美国成年人现阶段普遍缺乏安全意识。依据凯泽家庭基金会调查，逾四成调查对象家中有枪，其中约四分之三没有妥善保管好枪支弹药，例如，把枪放在没上锁的地方，枪与子弹置于同处，不使用时也在枪里装上子弹等。

　　在家有未成年子女的调查对象中，44%家里有枪。其中，逾六成将枪与子弹置于同处，约三分之一在枪内已装上子弹或把枪放在没上锁的地方。

　　“涉枪死亡现在已成为儿童和青少年死亡的主要原因。其中许多人本可免于一死。”美国哥伦比亚广播公司新闻部医学撰稿人、凯泽家庭基金会公共卫生特约编辑塞利娜·贡德尔说。

　　美国医学会2016年将美国枪支暴力定性为“公共健康危机”。自那时起，医学院在培训中增加了与枪支有关的内容，培训医生如何与患者谈论枪支安全问题。然而，依据凯泽家庭基金会的调查，仅5%的调查对象表示，医生或医疗保健提供者曾与他们讨论过枪支安全问题。在家有未成年人的调查对象中，只有不到8%自述儿科医生曾与他们谈论过枪支安全。（王鑫方）

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部